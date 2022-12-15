TL

جلسة برلمانية عاشرة واخيرة هذه السنة مخاضها كسابقاتها التسع سلبي بالنسبة الى انتخاب الرئيس الرابع عشر لجمهورية لبنان والذي منذ أربعة وأربعين يوماً، يفتقده اللبنانيون الذين يعيشون على رجاء أن يحصل انتخاب رئيس ما بعد رأس السنة الجديدة، ويكون الانتخاب إشارة" إيجابية من الخارج والداخل بأن معاناة اللبنانيين وكل ضروب قهرهم المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونيف، ستأخذ طريقها الى جهنم ثم تعود الكرامة الى عيشهم ومعيشتهم، والاستقرار النسبي الى حياتهم.

المنار

كهربائياً لا جديد سوى مزيد من صناعة الشروط الاميركية لعرقلة وصول اي حل كهربائي الى لبنان، إما برفض الهبات كالإيرانية والروسية، او عروض الحل كالصينية، او حتى قروض البنك الدولي ..

nbn

على وقع الفراغ الرئاسي سيحل عيدا الميلاد ورأس السنة لكن بعدهما فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يترك الوضع على هذا الحال إلى ما لا نهاية وسيكون هناك عمل مختلف وجدي أكثر لانتخاب رئيس للجمهورية.

mtv

مبدئياً، الجلسة الرئاسية الأخيرة لمجلس النواب عام 2022. وكل المؤشرات تنبئ أن الجلسة ستكون جلسة رفع عتب لا أكثر ولا أقل، لأن لا شيء سيتغير باستثناء بعض الأرقام.

NTV

دهمت قوات الدرك الفرنسية مكتب حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون في مقر شركة "ماكينزي" وذلك في إطار تحقيق في تمويل حملة الرئيس لعام ألفين وسبعة عشر من قبل شركة استشارات أميركية بشكل غير قانوني. "ويلي متلنا يجي لعنا"، حيث أفيد بأن زيارة ماكرون إلى بيروت حددت في الرابع والعشرين من الجاري لتفقد قوات بلاده العاملة في نطاق اليونيفيل وإجراء بعض اللقاءات السياسية..

OTV

لن تختلف الجلسة الرئاسية العاشرة غداً عن سابقاتها إلا في أمرين: أولا، عدد اصوات المرشح ميشال معوض مقابل الاوراق البيض، وثانياً، تصريحات بعض النواب التي ستتمحور بلا أدنى شك حول الموقف من فشل دعوة الرئيس نبيه بري الى الحوار للمرة الثانية، علماً أن أياً من المعنيين لا يصدق أن حل المسألة اللبنانية متوقف على حوار داخلي بين المتخاصمين.

LBC

منتخب "الزرق " خاض مبارياته حتى اليوم من دون اربعة من ابرز نجومه العالميين وهم Kareem Benzemma, Paul Pogba , Lucas Hernandez Christopher Nkunku لكن حلم عودته بالكأس التي يحملها منذ " مونديال " 2018 إلى باريس لم يتزعزع . قابله في الحلم "مجنون" وهو يحب لقبه مدرب منتخب المغرب Walid Regragui الذي حلم بتغيير عقلية الفرق الصغيرة فذهب ولاعبيه بعيداً في الحلم حتى تحقيق مفاجأة الوصول الى المباراة نصف النهائية وعينه على الكأس فحمل معه أحلام لا المغرب وحسب إنما أحلام القارة الأفريقية ومعها العالم العربي.

الميادين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أدت لاهتزازات قوية في الأمن العالمي، وأمن الغذاء والطاقة، كما أفادت "روسيا اليوم" .

الجزيرة

أظهرت قائمة مراقبة سنوية تصدرها لجنة الإنقاذ الدولية، وهي جماعة إغاثة اليوم، أن الصومال وإثيوبيا الواقعتين في منطقة القرن الأفريقي وتعانيان من موجات جفاف وصراعات من بين الدول التي تستدعي الأوضاع فيها أعلى مستوى من القلق في العام 2023 .

العربية

دعا الرئيس الأميركي جو بايدن أمام قادة 49 دولة إفريقية في قمة في واشنطن الأربعاء إلى إقامة "شراكة" كبيرة مع القارة، اعتبرها مفتاح "النجاح" للعالم، على ما أوردت وكالة "رويترز".