اللواء – أحمد زين الدين

لفت إلى أنه أصبحنا في اليوم ال 45 على الشغور الرئاسي في لبنان، الذي يعيش كل أنواع الأزمات، من دون أن تلوح في الأفق بوادر أمل، باجتياز هذا الاستحقاق قريباً بنجاح وخصوصاً في العام 2022 الذي لم يتبق منه سوى 16 يوماً، وبعد تسع جلسات انتخابية لم تسفر عن أي نتيجة، تحضر الدعوة العاشرة اليوم (الخميس) التي ستكون كسابقاتها، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديداً عربي كان يطلق عليها "الوحي" الذي يحوّله النواب في صندوق الاقتراع باسم الرئيس العتيد، وبالتالي، فإن التدخلات الخارجية في انتخابات رئيس الجمهورية قديمة منذ انتخاب أول رئيس للبنان عام 1926 في زمن الانتداب الفرنسي. وها هي اليوم تتكثف التحركات والمواقف والتصريحات والدعوات الدولية لإنجاز هذا الاستحقاق، لكن يبدو ان "كلمة السر" الحاسمة لم تصدر بعد.

الجمهورية – جورج شاهين

أوضح أنه بعدما سقطت الدعوة الى الحوار المستحيل، ستعبر الحلقة العاشرة من مسلسل جلسات الخميس الرئاسية من دون انتخاب الرئيس المنتظر. ولذلك فهو ما زال محجوباً خلف مجموعة الغيوم الملبّدة في لبنان والمنطقة، والتي لم تعطّل بعد أياً من السيناريوهات السلبية المتداولة التي تحاكي الاستحقاق الرئاسي. ولذلك، فالنتيجة واحدة. وهذا بعض من المؤشرات الى بقاء العتمة قائمة في قصر بعبدا لليوم الخامس والأربعين.

نداء الوطن – باتريسيا جلاد

قالت إنه لا يكفي ارتفاع سعر صرف الدولار الصاروخي الذي سجّل أمس رقماً قياسياً جديداً متخطّياً عتبة الـ43 ألف ليرة والزحمة التي شهدتها مؤسسات الصرّافة لتصريف "ما في الجيب" وفق سعر مرتفع تداركاً لانهيار مرتقب، لتنتشر كالنار في الهشيم "خبرية" مضحكة مبكية مفادها "هروب عدد كبير من الصرّافين واصحاب المراهنات في عدد من المناطق اللبنانية وتحقيق خسائر بملايين الدولارات". وفي المقلب الآخر، وحول القفزات المستمرّة التي يحقّقها الدولار نقلت عن الخبير الاقتصادي باتريك مارديني قوله إنه سيعود مصرف لبنان الى ضخّ الليرة بشكل كبير في السوق في الشهرين الماضيين، واستخدام جزء منها لشراء الدولارات، عطفاً على إقرار موازنة عامة تمّ من خلالها ضرب زيادة الرواتب والأجور بثلاثة، وفي ظلّ عدم تمكّن الدولة من تسديدها تمّ طبع المزيد من العملة المحلية. إشارة الى أنه في غضون أسبوع واحد قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 1700 ليرة من 41400 ليرة الى 43100 ليرة سعر إقفال الأمس.