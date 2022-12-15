وكالة الأناضول

أردوغان يدعو لمباشرة أعمال نقل غاز تركمانستان إلى الغرب

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى المباشرة بأعمال نقل الغاز الطبيعي من تركمانستان إلى الدول الغربية. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال "القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وأذربيجان وتركمانستان" التي تنعقد بمدينة تركمانباشي في تركمانستان. وأشار أردوغان إلى أن جائحة كورونا والحرب والإضرابات الإقليمية، ذكرت بأهمية النقل في حماية سلاسل التوريد. وبيّن أن هذه التطورات جعلت من جديد أمن إمدادات الطاقة ضمن أبرز القضايا المطروحة على الأجندة العالمية. وأوضح أن الدول أدركت مرة أخرى مدى أهمية أمن الطاقة وتنويع مصادرها بالنسبة إلى العالم بأسره، لا سيما أوروبا. وقال الرئيس التركي إن بلاده تتخذ خطواتها في هذا الاتجاه منذ فترة طويلة.

وأكد أن خط أنابيب النفط الرابط بين باكو (أذربيجان) - تبليسي (جورجيا) - جيهان (تركيا) و"ممر الغاز الجنوبي"، يتصدران المشهد في هذا الإطار. وشدّد على أن خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول (تاناب) يشكل العمود الفقري للممر الجنوبي لنقل غاز بحر قزوين إلى أوروبا. وقال أردوغان: "حان الوقت كي نباشر أعمال نقل الغاز الطبيعي التركمانستاني أيضًا إلى أسواق الغرب". ولفت إلى أن تركيا مستعدة للتعاون مع أشقائها في تركمانستان وأذربيجان بشأن تشغيل "حقل الصداقة" للنفط والغاز. وأوضح أن بلاده تولي أهمية لتجارة الكهرباء بين بلدان المنطقة ومستعدة للعمل مع تركمانستان وأذربيجان في هذا المجال أيضًا.