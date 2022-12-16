سباق على جائزة الأفضل في المونديال

إنتهي نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 بسقوط مدو لكرواتيا والمغرب أمام الأرجنتين (0-3) وفرنسا (0-2) توالياً، لتبلغ النهائيات يوميها الأخرين وتحديد أصحاب المراكز الأربعة الأولى يومي السبت والأحد لكن بعيداً من نتائج الفرق والمتأهلين الى نهائي لترصيع قميصهما بنجمة ثالثة تنافس مجموعة من الللاعبين على جوائز الأفضل.

ووريز يخسر كوري ويسقط أمام بايسرز

مني غةلدن ستايت وويرز، حامل القب بنكسة مزدوجة إثر إصابة ستيفن كوري في الكتف الأيسر وخسارته امام إنديانا بايسرز(125-119) ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين فيما واصل دنفز ناغتس سعيه الى اللحاق بصدارة المنطقة الغربية بفوزه على واشنطن ويزاردز (128-141)