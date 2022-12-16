روسيا اليوم

مواطنون ألمان يلجأون إلى روسيا طلبا لـ "الدفء"

أعلن حاكم منطقة كالينينغراد أنطون أليخانوف، الذي قال إن سكان ألمانيا بدأوا في القدوم إلى المنطقة لقضاء فصل الشتاء بسبب ارتفاع أسعار المساكن والخدمات المجتمعية.

وتابع أليخانوف: "إنه أمر مدهش، هناك مواطنون ألمان يأتون لقضاء الشتاء معنا، لأن استئجار شقة، ودفع فواتير الخدمات لمدة أربعة أشهر في كالينينغراد سيكون مثل قيمة شهر واحد في مكان واحد بدوسلدورف على سبيل المثال".