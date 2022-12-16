وكالة الأناضول

"أرامكو" و"توتال" تعتزمان إنشاء مجمع بتروكيماويات في السعودية

أعلنت كل من "أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم، و"توتال" إنيرجيز، عملاق الطاقة العالمي، عزمهما إنشاء مجمع بتروكيماويات على مستوى عالمي في المملكة بتكلفة 11 مليار دولار.

وحسب بيان لشركة أرامكو سيكون المجمع تحت مسمى "أميرال"، وسيتم دمجه مع مصفاة شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة.

وستعمل منشأة للبتروكيماويات، على تمكين مصفاة ساتورب من تحويل الغازات المنبعثة من المصافي المنتجة داخليا والنافثا، وكذلك الإيثان والبنزين الطبيعي الذي توفره أرامكو، إلى مواد كيميائية عالية القيمة.

وهذا التحويل، سيساعد في تطوير استراتيجية الشركة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية.

ومن المخطط أن يشتمل المجمع، على وحدة تكسير مختلطة اللقيم لديها القدرة لإنتاج 1.65 مليون طن من الإيثيلين سنويا، وهي الأولى في المنطقة التي يتم دمجها مع مصفاة.

كذلك من المخطط، أن يشمل وحدتين حديثتين من البولي إيثيلين، باستخدام تقنية الحلقة المزدوجة المتقدمة، ووحدة استخلاص البوتادين، ووحدات المشتقات الأخرى المرتبطة بها.

وسيتم تمويل 4 مليارات دولار من التمويل من خلال حصة أرامكو السعودية (62.5 بالمئة) وتوتال إنيرجيز (37.5 بالمئة).

ومن المقرر أن يبدأ إنشاؤه خلال الربع الأول من عام 2023، ويستهدف بدء التشغيل التجاري في عام 2027.