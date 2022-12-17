TL

التحقيقات في حادثة العاقبية التي أدت إلى مقتل الجندي الايرلندي شون روني بدأها القضاء العسكري اللبناني بالتعاون مع اليونيفل منذ لحظة الحادث وهي مستمرة دون تسجيل ما يعيقها حتى الآن لكن ما الذي دفع برئيس وزراء إيرلندة ميشال مارتن للتحذير من أن الوصول الى الحقيقة سيكون صعبا؟

المنار

علّق وزير الصّحة السّابق حمد حسن، على موضوع ارتفاع سعر عدد من الأدويّة المحليّة بما يفوق سعر الأدوية المستوردة، قائلًا: "كابِروا بحرصكم على الدّواء بالصّناعة الوطنيّة جودةً وسعرًا، وناضِلوا لرفع الدّعم عنها، حتّى سقطت ورقة التوت ستارة عيوبكم، فأصبح سعره أضعاف رديفه المستورد، وشعاركم الواهي صحة المواطن". وشدّد على أنّ "عجبًا ممّا يُرتكَب بهذا الشّعب وبصمت: لا دواء ولا استشفاء ولا صدى للألم، سوى التّباكي بصمّ الآذان وإغداق الوعود".

nbn

لا تزال حادثة العاقبية تتصدر الإهتمام الداخلي من باب الإدانة والإستنكار والتضامن والدعم للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان.

في الناقورة كان التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين ابناء الجنوب وعناصر اليونيفيل منذ العام 1978 والتشديد على المضي في إجراء المقتضى اللازم في إجراء التحقيق بالحادثة الأليمة.

mtv

هل اعتداءُ العاقبية عفويّ أم مدبّر؟ وهل إطلاقُ النار على اليونيفيل بسبب خطأٍ في التقدير أم نتيجةِ قرارٍ مدروس؟ إنهما السؤالان المطروحان بقوة في الأوساط السياسيّة والديبلوماسيّة وحتى الأمنية، ولا إجابةَ قاطعةً وجازمةً حتى الآن. في الحالين ما حصل أظهر من جديد ضعفَ الدولةِ اللبنانيّة، وأكد أن القوى الشرعيّةَ اللبنانيّة هي كالزوج المخدوع آخرُ من يعلم. لذا اقتصر الدورُ الرسميُّ اللبنانيّ على محاولة لململةِ الوضع، منعاً لنتائجه وتداعياتِه المدمّرة. هكذا زار رئيسُ الحكومةِ صباحاً المقرَّ العام لليونيفيل حيث قدّم تعازيَه بالجندي الذي قُتل، واستنكر ما تعرّض له الجنود الثلاثة الذين اُصيبوا في الإعتداء.

NTV

شكر القائد العام لقوات اليونيفل العاملة في الجنوب اللواء أرولدو لاثارو، كشافة "الرسالة" الإسلامية على تقديمها الخدمات الميدانية والإنسانية العظيمة في إسعاف المصابين والجرحى خلال الحادث المأساوي التي تعرضت له بعض عناصر اليونيفل في منطقة العاقبية.

OTV

بين الناقورة صباحاً والسراي الكبير مساء دارت العجلة الرسمية العسكرية لاحتواء حادث العاقبية الذي أدي الى مقتل جندي ايرلندي واصابة ثلاثة اخرين برصاص حربي في بلدة العاقبية الساحلية على خلفية سيارة لليونيفيل كانت في طريقها الى مطار بيروت الدولي ضلت طريق السير الساحلي باتاه مسرب فرعي فكان ما كان بانتظار ما تكشفه التحقيقات وسط معلومات عن التوصل الى طرف خيط عن مطلق النار.

LBC

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إطلاق المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضد وباء "الكوليرا" مع وصول تسعمائة ألف لقاح إلى لبنان، وذلك في لقاء في وزارة الصحة العامة.

وأكد البدء بالمرحلة الثانية وفق الخطة الموضوعة في المناطق التي تم تسجيل عدد مرتفع من الإصابات فيها سواء في الشمال أم بعلبك الهرمل أم البقاع.

الميادين

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "موسكو على اتصال مع دمشق بشأن اقتراح الرئيش التركي رجب الطيب إردوغان عقد لقاء لقادة تركيا وسوريا وروسيا".

وكان قد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس، أنه "يجب اتخاذ خطوة تركية روسية سورية مشتركة في محاربة الإرهاب"، وكشف أنه "عرض على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إجراء لقاء ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وسوريا، وتلقى العرض بإيجابية".

الجزيرة

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في حديث في تصريح لوكالة "نوفوستي" أن "موسكو تعمل على إنشاء نظام "بدون تأشيرة" مع جميع دول الخليج العربي تقريبا، البحرين والسعودية".

واشار الى أن "علاقاتنا تتطور بشكل جيد للغاية، وهناك رحلات للوفود التجارية. اعتقد أن تعاوننا سيتكلل بالنجاح".

العربية

أكد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان، أن السياسة الدفاعية الجديدة التي أعلنت عنها اليابان الجمعة ستسمح بـ"تعزيز وتحديث" التحالف العسكري بين طوكيو وواشنطن.

ورأى ساليفان أن "هدف اليابان المتمثل في زيادة استثماراتها الدفاعية بشكل كبير سيعزز التحالف الأميركي الياباني ويحدّثه".