وكالة الأناضول

أردوغان: نهدف لجعل تركيا مركزا عالميا للغاز في أقرب وقت

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن حكومته تهدف لجعل تركيا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، خلال مشاركته في حفل زيادة سعة محطة تخزين الغاز في ضاحية سيليفري بولاية إسطنبول.

وأفاد الرئيس أردوغان أن محطة سيليفري باتت اليوم أكبر منشأة في أوروبا لتخزين الغاز تحت الأرض، بعد زيادة سعتها.

وأضاف: "نهدف إلى جعل بلادنا مركزا عالميا يتحدد فيه السعر المرجعي للغاز الطبيعي في أقرب وقت".

وأردف: "لقد حددنا رؤيتنا للطاقة لتقليل اعتمادنا الخارجي على الموارد الأولية من 71 في المئة إلى 13 في المئة عام 2053، ونضع أهدافنا ونخطط لاستثماراتنا وفقا لذلك".

ولفت أردوغان إلى أن تركيا باتت في المركز 17 عالميا من حيث حجم إمداد المواطنين والصناعيين بالطاقة.

وتابع أن محطة تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض في سيليفري يمكنها وحدها تلبية ربع الطلب المحلي حتى في أعلى استهلاك للبلاد.