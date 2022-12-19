TL

مساء الخير نطل عليكم هذا المساء إستثنائياً بهذا التوقيت لأننا سنكون في نقلٍ مباشر من الدوحة لفعاليات اختتام مباريات كأس العالم 2022. إذا بعد شهر من المباريات انتهى مونديال المفاجآت 2022 مع المباراة الأخيرة التي تجري الآن بين الديوك الفرنسية وراقصي التانغو الأرجنتيني.

المنار

لا يفقد الأمل بأن يكون لهذا البلد نصيب جيد في مكان ما، بعدما أفقده سياسيوه الكثير من الأحلام، ووضعوا شعبه على سكة الإفقار والضياع والتهور السياسي المفرط، وتركوه معلقاً على حبال الدولار الذي تجاوز الأربعة والأربعين ألف ليرة في رحلة مفتوحة نحو سقف أعلى.

nbn

أبناء الكوكب عقولهم وقلوبهم وعيونهم بوصلتها اليوم على العرس الكـروي الختامي في قطر. على نار لحظات قليلة حارة ينتظرون الكلمة - الفصل لنهائيات مونديال 2022. فمن سيحمل كأس العالم في نسخته الثانية والعشرين: فرنسا أم الأرجنتين؟ فرنسا طار رئيسها للمرة الثانية إلى قطر لحضور الفصل الأخير للمونديال وتشجيع منتخب بلاده. أما الأرجنتين فقد فضل رئيسها البقاء فيها قائلاً: مثل الملايين من أبناء بلادي سأستمتع بنهائي كأس العالم في الوطن.

mtv

لبنانياً، أسبوع شتوي بارد ينتظر اللبنانيين، يتزامن مع دنو عيد الميلاد. لكن البرودة قد لا تنعكس على الواقع السياسي رغم عطلة الأعياد. ذلك أن الإعتداء الذي تعرضت له الدورية الإيرلندية وأدى إلى مقتل عنصر من عناصرها لا يزال يتفاعل محلياً ودولياً.

NTV

قبل المواجهة الكبرى بأيام.. قال البرغوث الأرجنتيني, الذي وصل إلى خريف العمر الكروي، إن "دييغو مارادونا يدفعنا من السماء"، لم تكن هذه الذهبية التعبيرية تقديراً وحسب، بل استئذاناً طال انتطاره ليونيل أندريايس ميسي الذي حمل عبء الإرث المارادوني على أكتافه منذ أن سجل هدفه ضد خيتافي، فأدخل نفسه في سجن الهوس البشري بالمقارنات.

OTV

أما وقد انتهى المونديال، ففاز من فاز وخسر من خسر، ستذهب "سكرة" اللبنانيين الرياضية التي استمرت لشهر، لتعود اعتباراً من الغد، "فَكرة" الأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات، والمرشحة للاستمرار سنوات طويلة، اذا استمر أداء غالبية الطبقة السياسية على ما هو عليه.

LBC

أعلنت نقابة موظفي ومتعهدي شركتي ألفا وتاتش تعليق التوقف عن العمل وكافة التحركات بدءاً من اليوم والعودة الى العمل. وأوضحت النقابة أنها حصلت من مجالس إدارتي الشركتين على عدة تعهدات موضوعها ضمان الحقوق، وتنفيذ الالتزامات والتعهدات لناحية تطبيق عقد العمل الجماعي وخصوصا لناحية الزيادات المستحقة والترقيات ابتداء من بداية كانون الثاني ٢٠٢٣.

الميادين

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عسكر في نابلس وتحاصر منزلاً

الجزيرة

المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لـ"الجزيرة": قرار إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا بيد بوتين.

العربية

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن الولايات المتحدة "تتورط" بشكل متزايد في الصراع بأوكرانيا وتتجاهل مخاوف روسيا التي عبرت عنها عبر جميع القنوات.