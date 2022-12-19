وكالة الأناضول

وزير الدفاع الروسي يتفقد قوات بلاده في أوكرانيا

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، زيارة تفقدية إلى المنطقة العسكرية الجنوبية في أوكرانيا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "قام وزير الدفاع، بزيارة عمل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية تفقد خلالها مجموعة القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة". ونشرت الوزارة لقطات، ظهر فيها الوزير شويغو على متن مروحية فوق مناطق انتشار القوات، وهو يتحقق من مواقع الوحدات الروسية في منطقة العمليات الخاصة، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم. وفي مركز قيادة مجموعة القوات، استمع شويغو إلى تقارير من القادة حول الوضع ونشاطات الجيش الروسي في مناطق العمليات، بحسب المصدر نفسه. وجاءت زيارة الوزير الروسي بعد يوم من إجراء الرئيس فلاديمير بوتين زيارة إلى مقر قيادة القوات في أوكرانيا.