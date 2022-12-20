TL

دخلت البلاد في مرحلة من الجمود السياسي مع اقتراب فترة الأعياد ومع ترحيل انتخاب رئيس للجمهورية إلى مطلع السنة المقبلة. وقد رأت أوساط مطلعة أن الأيام الفاصلة عن نهاية السنة الحالية ستكون مرحلة استنزاف حيث أن المراوحة في الإستحقاق الرئاسي تترافق مع ارتفاع مستمر في سعر الدولار الذي وصل إلى رقم قياسي جديد: أربعة وأربعين ألف ليرة ما يهدد بتذويب كل الزيادات التي حصل وسيحصل عليها الموظفون والمتقاعدون.

المنار

أيام حامية عاشتها ملاعب قطر، شكلت فسحة لشعوب العالم للهرب من الهموم والغموم، وما أكثرها في لبنان، تبدأ ربما من صعوبة تأمين الطابع لمعاملة بسيطة في الدوائر الرسيمة، الى نفقات الطبابة وغيرها وغيرها، فيما الدولة غائبة، والحوار متوقف والنواب يتقاذفون كرة المسؤولية عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، فيما كل نائب وكل كتلة يتحملون مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية بحسب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي دعاهم جميعهم في تغريدة للحوار.

nbn

الى لبنان حيث تدخل البلاد في فلك الأعياد المجيدة رغم قساوة العيش ومرارة اللحظة التي نعيشها لاسيما الوضع المعيشي إزاء التدهور المتسارع في سعر العملة الوطنية. ومن هنا جدد المكتب السياسي لحركة أمل المطالبة باتخاذ أقسى الإجراءات لقمع مافيات المضاربة بالدولار والمعروفة بالأسماء.

mtv

لبنان الذي تلهى عن مشاكله بالانصراف الى الحلم الكروي، فانه عاد إلى يومياته الثقيلة. اذ ان الدولار سجل رقماً قياسياً متخطياً عتبة ال 44 الف ليرة. وغداً الثلثاء يكون انقضى خمسون يوماً على الشغور الرئاسي، فيما ينطلق في عمان مؤتمر بغداد 2 بمشاركة فرنسية وسعودية وإيرانية لافتة. فهل يشكل المؤتمر المذكور بداية الحراك الخارجي الجدي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

NTV

شحنت الأرجنتين "الكأس" إلى بيونس آيريس وخلع أمير قطر عباءته على أكتاف ميسي ونصبه ملك ملوك الكرة مختتما أجمل اللحظات تنظيماً ودقة وسحراً استضافته الدوحة...

وأقفلت من بعدها الأبواب على تنظيم مماثل.

وأما لبنان فقد ركب مسؤولوه "جحش الدولة" في إجازات سنوية مسبقة الدفع مع قيمة مضافة بحادث أمني لم يكن خاتمة الأحزان بل بداية لطريق وعرة أولها في العاقبية وآخرها يفضي بالبلاد إلى عواقب وخيمة.

OTV

مضى شهر الفرح الرياضي، وعادت أيام الغم السياسي.

فحتى بهجة الأعياد، يستكثرها بعض السياسيين على اللبنانيين، بعدما أمعنوا على مدى عقود في تدمير دولتهم، ونهب أموالهم، وسرقة كل الأحلام.

LBC

نجحت الأرجنتين في التربع على عرش كرة القدم في نهائي، مع فرنسا، حبس انفاس العالم.

ونجحت قطر في التربع على عرش تنظيم المونديال والتي توجتها بإلباس الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر العباءة، أو "البشت الخليجي" كما تسمى، لأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي.

في خطوة ذكية تتجاوز مسألة الرياضة إلى رفع العرب إلى مستوى العالمية، فمن كان يتوقع أن ميسي سيلبس العباءة العربية؟ وهكذا تكون قطر قد نجحت في تغيير صورة العرب.

الميادين

أعلنت حركة طالبان في باكستان مسؤوليتها عن قيام مقاتليها المحتجزين في مركز للشرطة في منطقة بانو القبلية الواقعة في إقليم خيبر بختون خواه.

الجزيرة

قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان إن طهران مستعدة لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار والدول الخليجية.

العربية

أكثر من 10 ملايين شخص صوتوا بنعم على تنحي إيلون ماسك عن رئاسة تويتر.