أخبار الخليج - البحرين

وزارة الخارجية: محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة البحرين

أعربت وزارة الخارجية عن رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي استند إلى معلومات مزيفة ومبنية على معلومات غير دقيقة يروجها من يتبنى محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة مملكة البحرين، ولكسب دعم من أطراف يقبلون روايات أحادية الجانب وسيئة النية. وجددت الوزارة تأكيدها، على وجه الخصوص، أن المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي ورد اسمه في القرار، قد صدرت بحقه أحكام بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، وتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية. ويتوافق الحكم، الذي صدر بالالتزام الكامل بالإجراءات القانونية الواجبة، مع العواقب القانونية التي ستتبع في أي بلد يحترم سيادة القانون.

الأنباء - الكويت

مسح جوي لحقول الكويت النفطية.. ورصدها بالسنتيمتر

تسعى شركة نفط الكويت بشكل مستمر الى تطوير ادواتها ومواكبتها للتقنيات الحديثة عبر تعزيز جودة ودقة البيانات المستخدمة للتخطيط اليومي لمساندة عمليات الانتاج ودعم اتخاذ القرار لتنفيذ المشاريع الحالية والمستقبلية، وذلك ترسيخا لدروها الريادي اقليمياً وعالمياً. وفي إطار ذلك، نجحت شركة نفط الكويت في تحديث مخططات البنية التحتية وفي كل حقول الكويت النفطية وذلك بهدف تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في نظم الربط وجمع البيانات الجغرافية، فقد تم تنفيذ مشروع مسح جوي عالي الجودة والدقة لكل حقول الكويت وتقدر بأكثر من 8 آلاف كيلومترمربع، وذلك عن طريق التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.