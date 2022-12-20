أنقرة: حكمة أردوغان وبوتين ساهمت بتجاوز أزمة اغتيال السفير الروسي

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن حكمة وحنكة الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والعمل الناجح لمؤسسات البلدين ساهما في إفشال الفخ الذي نُصب لعلاقات البلدين عبر اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف. وأوضح تشاووش أوغلو في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، أن مرتكبي جريمة اغتيال كارلوف نالوا العقاب اللازم من قِبل القضاء. وأضاف أن السفير الذي اغتيل يوم 19 كانون الأول عام 2016، ساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات القائمة بين تركيا وروسيا.