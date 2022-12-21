TL

ما كان يشاع بين حين وآخر عن حراك الرئيس إيمانويل ماكرون المنتقل من الدوحة إلى الأردن في ما يخص لبنان وأساسه اتصالات الرئيس الفرنسي مع مسؤولي وقادة السعودية وقطر ومصر والولايات المتحدة فإن هذا الحراك بدا اليوم بالذات أكثر تداولاً وتركيزاً في الإعلام كما في الأروقة الدبلوماسية العربية والاقليمية والدولية ذات الصلة على أن تكون محطته الآن وغدا في قمة العراق 2 في الاردن.

المنار

في فلسطين المحتلة، رحل الشهيد ناصر أبو حميد في سجون الاحتلال تاركا وصية قبيل استشهاده بفترة قصيرة بأن أكملوا طريق الشهداء لمواجهة المحتل، أبو حميد المعتقل منذ عام الفين واثنين ومحكوم عليه بالسجن المؤبد سبع مرات، كان شهد له الميدان بتصديه للاحتلال خلال انتفاضة الاقصى.

nbn

بالأمس تحدث رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن معطيات خارجية تشير إلى (شيء ما) يتم التحضير له من أجل حل الأزمة في لبنان موضحاً في الوقت نفسه أن الأمور تحتاج إلى وقت. وعندما يتحدث رئيس الحكومة عن معطيات خارجية يتبادر إلى الأذهان تلقائياً أقرب محطة خارجية وهي قمة (بغداد 2) التي استضافها الأردن وشاركت فيها دول عربية وإقليمية إلى جانب فرنسا.

mtv

تصدر الحراك الديبلوماسي في لبنان والخارج المشهد. في لبنان أولاً زيارة لافتة للسفير السعودي إلى الصرح البطريركي في بكركي. البند الأول للبحث بين البطريرك الراعي والسفير البخاري الملف الرئاسي، حيث شدد البخاري على ضرورة انتخاب رئيس على مسافة واحدة من الجميع ولا ينتمي إلى أي محور سياسي.

NTV

أفادت مصادر الصرح البطريركي لقناة الجديد أن السفير السعودي وليد البخاري أكد أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، إضافة إلى ضرورة تشكيل حكومة تكون منسجمة مع الرئيس للنهوض بلبنان وقال إن هناك تواصلاً دائماً مع بعض الجهات الدولية في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وعلى رأسها الدولة الفرنسية.

OTV

إقليمياً ودولياً، الأنظار نحو مؤتمر عمان، الذي يجمع مختلف الأطراف الخارجية المعنية بلبنان، عسى أن تحقق المحادثات الجانبية المحتملة خرقاً يترجم على المستوى المحلي تحريراً للاستحقاق الرئاسي، وحكومة قادرة على إنجاز الإصلاحات بمواكبة مجلس النواب.

LBC

التطورُ السياسي الأبرز أن الرئيس السابق ميشال عون، وفي ثاني خروجٍ علنيٍ له من دارتِه في الرابيه، بعد الخروجِ الأول إلى بكركي، ترأس اجتماعَ الهيئة السياسية للتيار في مقره المركزي.

الميادين

ذكر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في تصريح، أن "بلاده أبدت رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على أسعار الغاز"، قائلاً إنه "خطوة أحادية قد تزعزع استقرار السوق". وبلغت صادرات الجزائر من الغاز، والتي يذهب معظمها لأوروبا، 56 مليار متر مكعب في 2022. واشار وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف في بيان، إلى أن "الشركات الروسية مهتمة بالتعاون مع إيران في تكنولوجيا توربينات الغاز والإنتاج المشترك".

الجزيرة

أكد ​البيت الأبيض​، أن "​الاتفاق النووي​ مع ​إيران​ ليس محط تركيزنا حالياً، ولا نتوقع حدوث أي تقدم بشأنه في المستقبل"، مشيراً الى "أننا نرحب بأي محادثات يجريها حلفاؤنا الأوروبيون مع إيران بشأن التحديات واسعة النطاق". في وقت سابق، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، الى إن "الولايات المتحدة "لا تتوقع" اتفاقاً وشيكاً مع إيران بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي". وتجري المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن لإحياء الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار 2018، في العاصمة النمساوية منذ نيسان من العام الماضي.

العربية

أكّد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع وكالة الأنباء السعودية، أن "أعضاء تجمع "أوبك+" يبعدون السياسة عن عملية صنع القرار وعن تقييماتهم وتوقعاتهم". واعتبر أن "قرار "أوبك+" خفض الإنتاج، الذي تعرض لانتقادات شديدة، اتضح أنه القرار الصحيح لدعم استقرار السوق والصناعة". يشار الى أن "قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها "أوبك+" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، أثار حالة غير مسبوقة من الهلع والغضب في واشنطن، نظراً لما له من تداعيات سياسية واقتصادية سلبية على الولايات المتحدة وحلفائها والدول المستهلكة للنفط على حد سواء".