وكالة الأناضول

تركيا.. لجنة الصناعات الدفاعية تقرر الإنتاج المتسلسل لأنظمة دفاع جوي

اتخذت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية، قرارًا حيال إنتاج متسلسل جديد لأنظمة "سيبر" و"حصار" و"سونغور" (للدفاع الجوي) من أجل تعزيز الدفاعات الجوية لتركيا. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة. وأشار البيان أن الاجتماع بحث مسائل إضافة أنظمة جديدة للأنظمة المحلية والوطنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، مبينًا أن الاجتماع شهد اتخاذ قرارات بخصوص 25 مشروعًا مختلفًا.

وكالة أنباء شينخوا

الإيرادات المالية للصين تتجاوز 18.55 تريليون يوان في الـ11 شهرا الأولى من عام 2022

بلغت الإيرادات المالية للصين نحو 18.55 تريليون يوان (حوالي 2.66 تريليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2022، حسبما أظهرت بيانات رسمية . ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 3 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لوزارة المالية. وباستبعاد تأثير استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة، نمت الإيرادات المالية بنسبة 6.1 بالمئة عن العام السابق. وجمعت الحكومة المركزية حوالي 8.58 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بانخفاض 2.9 بالمئة، في حين جمعت الحكومات المحلية قرابة 9.98 تريليون يوان، بانخفاض 3 بالمئة.