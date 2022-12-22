روسيا اليوم

بايدن: الغرب لا يسعى بتزويده أوكرانيا بالأسلحة للحرب مع روسيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، لا تسعى بإمداد أوكرانيا بالأسلحة إلى الحرب مع روسيا، أو حرب عالمية ثالثة. وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقب محادثات في البيت الأبيض، يوم الأربعاء: "حلفاؤنا الأوروبيون يفهمون أنه من مصلحتهم مواصلة دعم أوكرانيا، ولكنهم لا يريدون الحرب مع روسيا ولا يريدون حربا عالمية ثالثة. وأعتقد أنه يمكن تجنب كل هذا من خلال التأكد من أن أوكرانيا يمكن أن تنتصر". وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر أن نقل منظومات "باتريوت" الأمريكية إلى كييف سيؤدي إلى التصعيد، وتدرس واشنطن إمكانية تسليم شحنات إضافية منها. وردا على سؤال حول ما إذا كان توريد هذه الأسلحة إلى كييف يمكن أن يؤدي إلى التصعيد، أكد بايدن أن "هذه منظومة دفاعية، وهذا لا يؤدي إلى التصعيد، لأنها لأغراض دفاعية". وردا على ملاحظة زيلينسكي حول حاجة أوكرانيا لمنظومات "باتريوت" إضافية، أجاب بايدن ضاحكا: "نحن نعمل على ذلك".