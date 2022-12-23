الأخبار 22-12-2022

مبابيه يعود سريعاً إلى التدريبات

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابيه بصورة مفاجئة إلى تدريبات نادي باريس سان جيرمان، بعد ثلاثة أيام من خسارة منتخب بلاده نهائي مونديال قطر 2022 أمام الأرجنتين. ونشر النادي الباريسي فيديو على حسابه على تويتر يظهر خروج المهاجم من حافلة صغيرة ودخوله إلى مركز تدريبات سان جيرمان. وأرفق تغريدة أخرى عبارة، عاد كيليان مبابيه إلى التدريبات. وشكلت عودة مبابيه إلى التمارين خطوة لافتة في توقيتها على اعتبار أنّ اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل إلى عشرة أيام على الأقل قبل الالتحاق بفرقهم. وكان من المتوقع أن يعود مبابيه، هداف كأس العالم (8 أهداف) وصاحب الهاتريك في النهائي، اعتباراً من كانون الثاني 2023، أي بعد عطلة الأعياد. ومن الواضح أن اللاعب الذي ظهر متأثراً بهزيمة "الديوك" أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي ناري يوم الأحد الفائت، أراد تسريع عودته إلى الملاعب، بعد يوم من عيد ميلاده الرابع والعشرين. ولم يتم تحديد برنامج تمارين مبابيه من قبل سان جيرمان الذي سيواجه ستراسبورغ في 28 كانون الأول على ملعب «بارك دي برانس» في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لنس في 1 كانون الثاني.