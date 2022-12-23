روسيا اليوم

بشروط.. البيت الأبيض يعلن استعداد بايدن للقاء بوتين

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون مستعدا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في حال أبدت روسيا استعدادا جادا للتفاوض. وأعلن ذلك ، في مؤتمر صحفي لمنسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي. وقال كيربي: "سمعت الرئيس نفسه يقول في اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويلماكرون إنه إذا أظهر بوتين استعدادا جادا، فسيكون بالتأكيد مستعدا للقائه". وشدّد في الوقت نفسه على أن رئيس الإدارة الأمريكية لن يكون مستعدا للتفاوض مع نظيره الروسي إلا "إذا كان هناك استعداد جاد وحقيقي" من الجانب الروسي، وكذلك "بعد إجراء المشاورات مع أوكرانيا والتزامها بالمحافظة عليها".