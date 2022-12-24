TL

يعيش اللبناني هذه الأيام هي فرحة ولادة السيد المسيح محاولاً أن يفصل هذا العيد المجيد عن مآسيه المالية والحياتية اليومية. وفيما يشتد الكباش السياسي حول الاستحقاق الرئاسي وكذلك بالنسبة للحكومة والمراسيم واستحقاقات أخرى داهمة. تؤكد أوساط حكومية أن الرئيس ميقاتي يتمسك بأولوية تصريف الأعمال وفق الموجبات الدستورية وعند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية كالتي نمر بها سيقوم الرئيس ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة.

المنار

رصاصات قاتلة لكل ادعاءات الحرية والتعددية الفكرية والقومية أشعلت ساحات باريس الفرنسية، بعد أن أصابت مركزاً للاكراد وسط باريس، ما أدى إلى مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة عدد آخر بجروح.. وفي أول الأدلة الجنائية أن سلاح العنصرية هو مصدر الطلقات الثماني القاتلة، وأن منشأ هذا السلاح ودوافعه هم النازيون الجدد الذين تغذيهم السياسات العنصرية لجماعات وسياسات دول اوروبية تجاه المهاجرين.

nbn

من الجنوب الأرض التي وطأتها أقدام السيد المسيح عليه السلام إلى جبله وأقصى شماله وفي الذكرى المجيدة لميلاده البشرى لفرح عظيم للشعب كله دعوة لمقاربة القضايا الخلافية مقاربة بمفهوم ميلادي على قواعد الأمل والرجاء والتسامح والمحبة ونبذ البغض والكراهية وسلوك طريق التلاقي على كلمة سواء من أجل ميلاد جديد للبنان.

mtv

تدخل البلاد ابتداء من الغد في مرحلة جمود شبه شامل ، بسبب عيدي الميلاد ورأس السنة . ما يعني ان الجمود والترقب سيكونان سيديّ الموقف، في انتظار السنة الجديدة التي قد تحمل جديداً، نتيجة حراك خارجي جدي وحقيقي.

NTV

من الرسائل الفرنسية المشفرة إلى تلك المباشرة الآتية من واشنطن وفيها كشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في اتصال مع الجديد، أن الإدارة الأميركية تؤيد الحل بالحوار وستقوم بمبادرة حول ملف النازحين السوريين تقضي بفتح حوار ثلاثي بين لبنان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

OTV

في وقت يتبارى المحللون على تحديد المواعيد، من شباط إلى آذار فحزيران، وربما سائر أشهر السنة، بات من الواضح أن المشهد السياسي المحلي في عطلة كاملة، في ضوء عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس جديد، وتخبط رئيس حكومة تصريف الاعمال في محاولاته المتواصلة لخرق الدستور وضرب الميثاق، على وقع ارتفاع مستمر لسعر صرف الدولار، وانهيار مستمر على المستويات الاقتصادية والمالية، وسائر ما يتفرع منها من قطاعات.

LBC

هناك أزمة حقيقية ناجمة عن عدم توقيع المساعدات للعسكريين، وهذا يعني ان الموضوع لن يحل إلا بعد الإنفراج الرئاسي والحكومي، فكيف سيتم الخروج من هذه المعضلة؟ وما هي مضاعفات وضع السلطة التنفيذية في مواجهة المؤسسة العسكرية؟ من سيعطي الجواب في حال بقي الوضع على ما هو عليه من تأزم؟

الميادين

أشارت معلومات الى إن "رئيس الوزراء ​الإسرائيلي​ المكلف ​بنيامين نتنياهو​، رغم عدم تسلمه منصبه بعد، إلا أنه في مسار تصادمي مع ​الإدارة الأميركية​ وحلفاء إسرائيل الجدد في الشرق الأوسط".

الجزيرة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن "روسيا مهتمة أكثر من أي جانب آخر بإحلال سلام دائم وعادل بين أرمينيا وأذربيجان"، مشيراً إلى أن "قوات حفظ السلام الروسية تعمل دون انقطاع لحل الوضع في ممر "لاتشين" وهم على اتصال بالجانبين".

العربية

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الهجوم المشين" الذي استهدف الأكراد في فرنسا، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين برصاص مسلّح أطلق النار في وسط باريس.