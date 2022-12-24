روسيا اليوم

الكرملين يؤكد إحراز تقدم كبير في عملية نزع السلاح الأوكراني

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الجيش الروسي أحرز تقدما في مسألة نزع السلاح من نظام كييف.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال ما إذا كان قد تم تحقيق هدف من أهداف العملية العسكرية الخاصة، أنه يمكن القول أن هناك تقدما كبيرا على طريق نزع سلاح أوكرانيا.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أنه يمكن اعتبار أن الحد من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا، قد تحقق.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في اليوم السابق أن مخزون الأسلحة في نظام كييف قد انتهى تقريبا.

وكان الرئيس الروسي قد أكد أن الأسلحة والذخيرة لدى أوكرانيا ستنفد قريبا، وبالتالي كييف ستعتمد كليا على المساعدات الغربية.

وقال بوتين أيضا إن الجيش الروسي دمر الكثير من المعدات السوفيتية الصنع التابعة للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أنه في الوقت نفسه، فإن مخزونات الأسلحة المصنوعة في الاتحاد السوفيتي الموجودة لدى الدول الأوروبية (دول حلف وارشو السابق)، والتي يتم نقلها إلى كييف تقترب أيضا من النفاد.