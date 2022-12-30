TL

مع اقتراب عقارب الساعة للدخول في سنة 2023 يمكن الجزم ان سنة 2022 كانت سنة "الدولار" بامتياز، الذي تقلب اليوم عند حدود 43 ألفا مقابل الليرة مع تدن صارخ في سعر العملةالوطنية ، وتآكل القدرة الشرائية فيما أضحت الأجور في حالة (السقوط الحر)

المنار

وانتصرت السوق السوداء رغم كل المحاولات، كيف لا وهي مرعية من اصحاب الايادي الطولى – ذوي القلوب والعقول السوداء.

اختفت الطوابير التي صنعتها التعاميم امام محطات البانزين، بمجرد ان حافظ التاجر على مستوى ربحه والمصرف على دولاره، وجرت الحلول كالعادة على حساب المواطن، فعاد جدول المحروقات بكله وكلكله معتمدا على اساس دولار السوق السوداء، اما دولارات منصة صيرفة فيبدو ان جلها لمديري المصارف وحاشياتهم وادواتهم في اسواق الدولار، وريعهم جميعا – بنوكا وصرافين وتجارا – للحاكم الاكبر لكل الاسواق – حاكم مصرف لبنان.

nbn

ما بين عيدي الميلاد ورأس السنة بقي اللبناني عالقا في دوامة ما بين الدولارين: دولار المصارف ودولار المحطات. والجامع المشترك بينهما هو الطوابير.

في المحروقات ما كاد المواطنون يهنأون لساعات بالإنخفاض الكبير الذي سجلته اسعارها أمس حتى عادت الأمور إلى ما كانت عليه من ارتفاع للأسعار التي تخضع لدولار السوق السوداء وليس لسعر صيرفة الذي حدده مصرف لبنان بثمانية وثلاثين ألف ليرة.

mtv

ربط اسعار المشتقات النفطية بمنصة صيرفة سقط. ومع سقوطه عادت الاسعار الى الارتفاع وفق سعر السوق السوداء. ولأن الاسعار ارتفعت فتحت المحطات أبوابها من جديد، فتنفس المواطنون الصعداء ، رغم ان تنفسهم هذا كلفهم زيادة حوالى 80 الف ليرة لصفيحة البنزين الواحدة.

NTV

هي من المرات النادرة في تاريخ مصادرة وزارة الإعلام سياسيا وحزبيا.. تمنح الوزارة الحرية الأولوية، ويجري وزيرها زياد مكاري معاهدة وعهدا على احترام المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها وصون أمنهم وإذ انطلق الاجتماع في مبنى الوزارة من إعلان بيروت عاصمة ثقافية العام المقبل.

OTV

وفي اليوم الثالث قبل نهاية عام 2022، لا تزال عناوين المأساة اللبنانية هي إياها، بفعل عجز الطبقة السياسية عن التفاهم على حلول، وفشل المؤسسات الدستورية في ترجمتها، من خلال ملء الفراغ الرئاسي بالرئيس المناسب، والشلل الحكومي بسلطة إجرائية فاعلة، والمراوحة التشريعية بقوانين إصلاحية طال انتظارها، ناهيك عن وضع قضائي معروف، استدعى تدخلا اوروبيا، سيسلك طريقه في المرحلة المقبلة في اتجاه لبنان.

LBC

"عيدا عالطرمبة " كاد هذا الشعار أن يحل محل شعار "عيدا عالشتوية "، اللبنانيون وقفوا طوابير أمام المحطات في الصيف، وتكرر المشهد أمس، ربما شاءت الدولة ان تجعل المغتربين يشاهدون الذل على طريقة "برامج الواقع".

إنها أزمة "قصر نظر" من الدولة، و" قصر نفس" من المواطن، فبين وزارة الطاقة ومصرف لبنان والمصارف وشركات المحروقات "خبيصة" ولدت هلعا لدى المواطنين الذين يبدو أن جميعهم "ضوا العلام الأحمر" في سياراتهم، فارتصفوا صفوفا طويلة أمام المحطات، فهل فجأة " نشفت خزانات سياراتهم"؟

الميادين

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ألا بديل لخطّة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

الجزيرة

قررت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام للشغل في تونس تنفيذ إضراب عام في قطاعات النقل البري والبحري والجوي في 25 و26 يناير/كانون الثاني المقبل.

العربية

واشنطن تنتقد تثبيت حكم السجن مدى الحياة لرجل الأعمال التركي المعارض عثمان كافالا.