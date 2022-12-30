روسيا اليوم

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحيتين ومنظومة "هيمارس" خلال يوم

اعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين ومروحيتين وراجمة صواريخ من طراز "هيمارس" في دونيتسك خلال يوم، وسط استمرار تقدم الوحدات الروسية على محور دونيتسك. وأوضحت الدفاع الروسية أن الطائرتين اللتين تم تدميرهما هما من طرازي "سو-24" و"سو-25"، والمروحيتين من طراز "مي-8" وأضافت الدفاع الروسية أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 20 جندياً على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، وما يصل إلى 70 جنديا على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، و30 جنديا على محور جنوب دونيتسك، إضافة إلى أكثر من 80 جنديا بين قتيل وجريح على محور دونيتسك، حيث "واصلت القوات الروسية عملياتها الهجومية، واستولت نتيجتها على خطوط ومواقع جديدة أكثر ملاءمة".