وكالة الأناضول

حرب أوكرانيا.. رفع القبعات العالمية للدور التركي

للشهر العاشر على التوالي، تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، مع وساطة تركية مكثفة لإنهاء القتال ومعالجة تداعياته، استحقت عليه رفع القبعات والإشادات العالمية لا سيما وأن الصراع خلف آثاراً خطيرة على العالم بأسره. وفجر 24 شباط الماضي، أطلقت روسيا في جارتها أوكرانيا ما أسمتها بـ"العملية العسكرية الخاصة"، وبدأت القوات الروسية اقتحام الأراضي الأوكرانية من ثلاثة محاور. وفي الشهر الثاني من الحرب، انسحب الجنود الروس من كييف ومنطقة تشيرنيهيف. واتهمت السلطات الأوكرانية روسيا بارتكاب مجازر في مدينتي بوتشا وإيربين حيث انسحب الجنود الروس بعد أيام قليلة، فيما وصفت موسكو هذه الاتهامات بأنها مزاعم استفزازية. بدأت الحرب تشتد في شرقي أوكرانيا، حيث استولى الروس على أجزاء من منطقتي دونيتسك ولوهانسك تمهيدا للسيطرة على دونباس، لكن لم يحققوا تقدما كبيرا. وبشكل متكرر، استخدم الجيش الروسي أسلحة طويلة المدى وعالية الدقة ضد أهداف إستراتيجية أوكرانية، بينما زادت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية دعمها العسكري لكييف، ما ساهم بوقف تقدم القوات الروسية داخل أوكرانيا.