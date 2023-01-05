روسيا اليوم

المعارضة السودانية تكشف بعض النقاط التي بحثها ممثلوها مع رئيس المخابرات المصرية

كشف قيادي بارز في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، جوانب من الاجتماع الذي عقد بين رئيس المخابرات المصري اللواء عباس كامل، وممثلين عن القوى السياسية في السودان.

ونقل موقع "سودا ميديا" عن القيادي الذي قال إنه فضل حجب اسمه، أن كامل التقى بالمجموعات الثلاث: "الحرية والتغيير المجلس المركزي" و"الكتلة الديمقراطية"، و"القوى الوطنية".

وأضاف أن "الجانب المصري طرح ضرورة وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير، ومن ثم إعلان سياسي موحد للتحالف وأن يتم تجاوز الاتفاق الإطاري".

وأشار إلى أن ما طرحه الجانب المصري يمضي في سياق ما سبق أن طرحه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في اجتماع سابق معهم، وقال إن الجانب المصري كذلك يرى استبعاد الرباعية على أن تظل الآلية الثلاثية موجودة وفق مهامها المحددة.

وكان تحالف قوى الحرية والتغيير، أصدر بيانا حول اللقاء بالمسؤول الأمني المصري، وذكر في البيان أن الجانب المصري أكد "حرصه على إنجاح العملية السياسية في السودان التي يقودها ويمتلكها السودانيون"، واستعداد مصر لتقديم الممكن من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.