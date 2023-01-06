رونالدو غير مؤهّل للعب ويتسبب بالاستغناء عن لاعب

لم يسجل نادي النصر السعودي لاعبه الجديد البرتغالي كريسيانو رونالدو بعد في قائمته لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم ما يحول دون خوضه المباريات الرسمية بحسب ما أفاد مسؤولان في النادي الخليجي.

ديوكوفيتش الى ربع نهائي أديبليد

تخطى الصربي نوفاك ديوكوفيتش تخلفه في المجموعة الأولى 2-5 أمام الفرنسي المغمور كنتان آليس المصنف 64 عالمياً، قبل أن يحناج الى جولتين فاصلتين ليفوز 7-6 (7/3) و -7-6 (7/5) ويبلغ ربع نهائي دورة أديلايد الأسترالية في كرة المضرب.