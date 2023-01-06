TL

عشية اختتام فرصة الاعياد، مع إحياء الطوائف الارمنية للميلاد غداً واستعداد البلاد لتحريك عجلة الإنتاج بدت محركات العملية السياسية مستغرقةً في عطلتها لا سيما على مستوى الاستحقاق الرئاسي أو الحوار الذي دعا اليه رئيس المجلس النيابي أواخر العام المنصرم لا بل وجه بري بوصلة العمل البرلماني نحو تكثيف مناقشة مشروع الكابيتال كونترول علّ وعسى يسجل المجلس خرقاً اصلاحيا في معرض الجمود السياسي.

المنار

على عتمةٍ كهربائيةٍ شاملةٍ ورؤيةٍ سياسيةٍ شبهِ منعدمةٍ يصبحُ ويُمسي اللبنانيون، امّا بلدُهم فيحاولُ امساكَ حبالِ استقرارِه قبلَ انقطاعِها بالكامل. الازمةُ المركّبةُ تشتدُ معَ الابتعادِ عن اداءِ واجباتٍ طارئةٍ ومستعجَلةٍ مثلِ تأمين الكهرباءِ التي تَعطلت معاملُها بانتظارِ اعتماداتِ الفيول التي دَخلت بدورِها مرحلةَ ركلاتِ الترجيحِ بينَ المسؤولين.

nbn

لا جديد على مستوى الملفات الداخلية الرئيسية ولاسيما ما يتعلق منها بالاستحقاق الرئاسي.

وحال المراوحة القاتلة تملؤها سجالات من هنا وهناك كتلك التي اندلعت في الساعات الاخيرة على ضفاف الكهرباء التي تقترب عتمتـُها الشاملة وهي أصلاً سائدةٌ في الكثير من المناطق.

mtv

العطلة السياسية مستمرة الى الاثنين المقبل. المواقف والتصريحات قليلة ان لم نقل نادرة، والتحركات خجولة لا يُعوّل عليها لاحداث اي تغيير في المعطيات والوقائع .

اللافت في السياق ما قاله النواب الذين استفتـتهم الـ " ام تي في" حول ما قاموا به في فترة الاعياد، وما اذا كانوا اجروا اتصالات وعقدوا محادثات للخروج من النفق الرئاسي، وقد جاءت معظم الاجابات سلبية. فنواب الامة، على ما يبدو مرتاحون الى الوضع العام وهم لا يشعرون ان ثمة حاجة للخروج من نفق الشغور.

NTV

طعن الدستوري في الموازنة جاء مطابقا لميزان السوق السياسية الموازية.. أو أقرب إلى الحالة الفيروزية "كتبنا وما كتبنا"، حيث طعنا ولم نطعن, اعتمدنا السلم الموسيقي النيابي ومررنا موازنة لا تجني على انتظام المالية العام.. هذا على اعتبار أن المالية منتظمة، وسيهتز عرشها بضربة طعون.

OTV

لم يسجل أي تطور ملموس على جبهة الاستحقاق الرئاسي، وتستمر المناكفات والمشاحنات والكيديات في تغطية الفراغ في سدة الرئاسة، كذلك تغطية عجز السلطة او ما تبقى منها عن اجتراح حلول واتخاذ تدابير زاجزة تخفف من وطأة الانهيار وتداعياته اليومية على حياة اللبنانيين.

LBC

كل شيء مكهرَب في البلد إلا التيار الكهربائي . دارت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان وحكومة تصريف الأعمال دورةً كاملة وعادت إلى النقطة الصِفر.

الكهرباء معضلة ، وحتى لو فُتِحَت الاعتمادات ، فهي لا تكفي سوى مدةٍ محددة لنعود بعدها إلى الدوامة ذاتها . ليست المشكلة محصورة بآلية فتح الاعتمادات عبر جلسة لمجلس الوزراء او غيرِ ذلك ، بل عبر توفير الدولارات ، إذ إلى متى سيبقى مصرف لبنان على تأمين السلف, من دون أن يكون في مقدور مؤسسة كهرباء لبنان سدادُها ، في ظل عدم الجباية المنتظمة ، وفي ظل تسرّب التيار بسبب قِدَم الشبكة

الميادين

دعا راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا ودونباس بمناسبة عيد الميلاد، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

الجزيرة

أفادت وكالة "رويترز" الأميركية نقلاً عن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، بأنه "من الخطورة التقليل من شأن روسيا ونحتاج إلى مزيد من الجنود والذخائر والأسلحة"، مشيراً إلى أن "تجارتنا مع الصين يجب ألا تقوض أمننا".

العربية

حث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في تصريح، الجمهوريين على "التصويت لزعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي في انتخابات رئيس مجلس النواب، بعد فشل التصويت لصالحه 3 مرات، وأضاف: "لا تحولوا نصرا عظيما (الانتخابات النصفية) إلى هزيمة عملاقة ومحرجة".

وفشل مكارثي في محاولته الأولى والثانية والثالثة لتولي منصب رئيس مجلس النواب.