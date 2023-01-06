وكالة الأناضول

بوتين يوعز لوزارة الدفاع بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوزارة الدفاع بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بدءاً من الساعة 12:00 من ظهر الجمعة ولمدة 36 ساعة. وذكر بيان صادر عن الكرملين أن بوتين أمر وزارة الدفاع بوقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا بسبب فترة عيد الميلاد للطائفة الأرثوذكسية. وأشار البيان إلى أن وقف إطلاق النار سيتم تنفيذه لمدة 36 ساعة ابتداء من الساعة 12:00 ظهراً ليوم الجمعة المصادف 6 كانون الثاني.

ودعت روسيا الجانب الأوكراني إلى إعلان هدنة أيضاً لمنح الأرثوذكس فرصة لأداء طقوس عيد الميلاد.

وجاء في البيان: "ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار حتى يتمكن الناس من المشاركة في الاحتفالات الدينية خلال عيد الميلاد بناءً على حقيقة أن هناك عدد كبير من الأرثوذكس في المناطق التي تدور فيها الاشتباكات".

وفي وقت سابق الخميس دعا زعيم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال فترة عيد الميلاد الأرثوذكسية التي تمتد من 6 إلى 7 كانون الثاني.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"الناتو" يحذر من الاستهانة بقدرات روسيا

حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، من خطورة التقليل من قدرات روسيا.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة صحفية، إن "روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا ولذلك من الخطر التقليل من شأنها". وأضاف أن الناتو بحاجة إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة لرفع القدرة والجاهزية القتالية للحلف.

وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع على الأرض. كما أكد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات. وكان ستولتنبرغ دعا، الاثنين الماضي، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا. يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد في 18-19 كانون الثاني الجاري، في بروكسل اجتماع للجنة العسكرية للناتو، وهي أعلى هيئة عسكرية في الحلف، وذلك لبحث الأزمة في أوكرانيا وكيفية استمرار الحلف في دعم كييف.