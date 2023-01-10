TL

بعدما كانت الأنظار متجهة إلى زيارة وفد قضائي أوروبي من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، إلى بيروت، بهدف جمع شهادات مسؤولين ماليين ومصرفيين في إطار التحقيقات المتعلقة بعمليات اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع جاء الإعلان بعد ظهر اليوم عن إرجاء الزيارة إلى الاثنين المقبل لأسباب لوجيستية في وقت استأنف القضاة في لبنان عملهم صباح اليوم، بعد اعتكاف دام لعدة أشهر.

المنار

عودة من استراحة الأعياد إلى عالم الفوضى في كل شيء، وإلى فضاء اللاقرار والتخبط الذي لم يبدل فيه اهل السياسة مقدار انملة.

من التربية إلى الكهرباء فالقضاء والمحروقات والمصارف، كل هذا بفعل الارتجال ببعض القرارات حيناً، والاستنسابية الفاضحة بتطبيق التعاميم والتعليمات أحياناً، ونتيجتها جميعها تظهر بعكس مصلحة المواطن، ولا تراعي الحد الأدنى من الحفاظ على أمنه الاجتماعي وكرامته كإنسان في هذا البلد.

nbn

جلسة واحدة وتنتهي اللجان النيابية المشتركة من نقاش الكابيتال كونترول لإقراره مع التعديلات التي أدخلتها على هذا المشروع.

ورغم التشكيك من جهات عدة بالقانون أكد نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أن المشروع سيخرج من اللجان المشتركة آخذاً في أولوياته حماية هذه الحقوق.

mtv

التأجيل إنها الكلمة الوحيدة التي تختصر المشهد السياسي اليوم. رئيس مجلس النواب يؤجل الدعوة الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية لأسباب غير معلومة. ورئيس الحكومة يؤجل الدعوة إلى جلسة ثانية للحكومة في ظل الفراغ الرئاسي لأن الظروف السياسية لم تنضج لذلك.

NTV

في أول أيام عمل السنة رسمياً، بدت البلاد على صورة العام المنصرم.. ولا يتحرك أي من حجارة اللعب السياسي والاقتصادي إلا لمزيد من تحطيم الرقم القياسي في النكايات وطن لا يتمكن من التوافق على ساعة كهرباء واحدة، ويرمي ضوءها في البحر، لن ينهض للإتيان برئيس جمهورية من عمق البحار السياسية لكن هذا البعد عن الاستحقاق لم يلغ جدله وحروبه ما بين الأفرقاء.

OTV

لولا التقدم الذي تم إحرازه اليوم في اتجاه إقرار قانون الكابيتال كونترول، على ما أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد اجتماع اللجان المشتركة، لإمكان القول إن البلد في حال مراوحة قاتلة على مختلف المستويات.

فعلى المستوى الرئاسي، مشهد الجلسات السابقة مرشح للتكرار، في ضوء المواقف المتصلبة من كل الأطراف، وغياب المبادرات الخارجية الواضحة للمساعدة على الحل.

LBC

"القلة بتولد النقار"، فكيف إذا كان الوضع ما دون القلة؟ والتي تزداد يوماً بعد يوم؟ الكهرباء أسطع عينة على ما نقول: اعتمادات، إذا وقعت، من أموال المودعين، الكابيتال كونترول يضع أموال المودعين في مهب الريح، والقفز البهلواني بين منصة صيرفة والسوق السوداء للدولار، حول المواطنين إلى مغامرين ومقامرين، فما الذي حدث؟

الميادين

أشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إلى أن "إمداد أوكرانيا بالسلاح لن يكون في الأساس قادرًا على تغيير أي شيء، فهو غير قادر على تعطيل تحقيق أهداف العملية الخاصة".

الجزيرة

دان الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هجوم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو على مراكز السلطة في بلاده، في بيان مشترك صدر الاثنين. وأضاف القادة الثلاثة المجتمعون في مكسيكو سيتي يومي الاثنين والثلاثاء "نحن إلى جانب البرازيل بينما تدافع عن مؤسساتها الديموقراطية" و"نتطلع إلى العمل مع الرئيس لولا".

العربية

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غرب البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، متفادياً صراعاً معتاداً مع روسيا حول القضية.