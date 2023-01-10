الجزيرة - السعودية

تقرير مصرفي: اقتصاد المملكة.. تنامي الإنفاق الحكومي

لا يزال اقتصاد المملكة العربية السعودية وميزانيتها، مستمرين في وضعهما القوي، إذ تم رفع تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 8.8 % للربع الثالث 2022 (تقديرات أولية تبلغ 8.6 %)، بينما بلغ إجمالي فائض ميزانية المملكة للعام 2022، 102 مليار ريال (27 مليار دولار)، أو بنسبة 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. كذلك، فقد تحسنت بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر، مدعوماً بالارتفاع في نشاط قطاع الصناعات التحويلية. وفقاً لتقرير مصرف الراجحي.

الاتحاد - الإمارات

مجلس الأمن يوافق على تمديد تقديم المساعدات لسوريا عبر تركيا

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غرب البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، متفادياً صراعاً معتاداً مع روسيا حول القضية. ويلزم صدور تفويض من المجلس المؤلف من 15 عضواً لأن السلطات السورية لم توافق على العمليات الإنسانية، التي تقدم المساعدات بما يشمل الأغذية والأدوية والمأوى للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014.

الوطن - عمان

سلطنة عمان والإمارات تبحثان التعاون التجاري والاستثماري والتنويع الاقتصادي

بحثت سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية الشقيقة أوجه التعاون الثنائي في مجالات التعاون التجاري والاستثماري والتنويع الاقتصادي، والتأكيد على ما توليه قيادتا البلدين الشقيقين من حرص واهتمام لتعزيز العلاقات العُمانية الإماراتية في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال معالي السَّيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية أمس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية الشقيقة في إطار الزيارة التي يقوم بها لسلطنة عُمان.