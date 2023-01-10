وكالة الأناضول

أردوغان: لن نسمح أبدًا بإعاقة إنجازات تركيا الدفاعية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته لن تسمح بإعاقة إنجازات تركيا الدفاعية، كما حدث في الماضي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حفل تسليم 6 مدافع من طراز "fırtına" (العاصفة) إلى قيادة القوات البرية في ولاية صقاريا غربي البلاد. وأوضح أردوغان أن عدد الشركات التركية الناشطة في مجال الصناعات الدفاعية ارتفع من 56 عام 2002 إلى أكثر من ألفي شركة مع نهاية 2022. وأضاف أن مخصصات البحث والتطوير للصناعات الدفاعية في تركيا زادت من 49 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار. وأفاد أن قيمة صادرات الصناعات الدفاعية كانت 248 مليون دولار قبل 20 عاماً، وأنها ارتفعت إلى 4 مليارات و400 مليون دولار خلال العام المنصرم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس البرازيلي ورئيسي المحكمة العليا والكونغرس يصفون اقتحام مؤسسات الدولة بـ"العمل الإرهابي"

اعتبر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين، "اقتحام مؤسسات الدولة من قبل بعض المتظاهرين بالعمل الإرهابي". ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس البرازيل، ورئيسي المحكمة العليا والكونغرس، قولهم إن "اقتحام مؤسسات الدولة هو عمل إرهابي". كانت وسائل إعلام برازيلية، ذكرت أن أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز. كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.