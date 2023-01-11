TL

مع توجيه رئيس المجلس النيابي نبيه بري الدعوة الى الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس الجمهورية الحادية عشرة من يوم الخميس المقبل بدا واضحا ان الرئيس بري وفي ظل عدم تلبية عدد من الافرقاء الجلوس الى طاولة حوار أصر الرئيس بري على مواصلة الدعوة الى جلسات الانتخاب الرئاسي حتى يتصاعد الدخان الابيض منها.

المنار

نعى المكتب الاعلامي لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى لشؤون التبليغ الديني في بيان، الشيخ كاظم عياد ( نجل العلامة المقدس الشيخ محمد عياد) عن "عمر شريف قضى معظمه في خدمة الدين الحنيف وتبليغ احكامه ونشر تعاليمه وخدمة المجتمع وارشاده الى سبيل الصلاح والفلاح، فكان رحمه الله مثال العالم الرسالي الناصح بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة الملتزم قضايا الامة والوطن".

nbn

على المستوى الحكومي تبذل مساع لعقد جلسة لمجلس الوزراء ولو بجدول أعمال من بند واحد هو الكهرباء لكن حتى الآن ما تزال الجلسة تتأرجح بين الانعقاد واللا إنعقاد.

mtv

حكوميا، كل المعطيات تفيد ان رئيس الحكومة، مدعوما من رئيس مجلس النواب، يريد عقد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في ملفات عدة ابرزها الكهرباء و النفايات والمساعدات الاجتماعية.

NTV

على توقيت اجتماع مجلس القضاء الأعلى، نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركا احتجاجيا أمام قصر العدل في بيروت للمطالبة باستئناف التحقيقات ومطالبة قضاة محكمة التمييز، أصيلين ومنتدبين، بإحقاق الحق

OTV

المجهول هو مصير الملفات الحياتية المختلفة: صحيا، في ضوء ما كشفه وزير الصحة اليوم في دردشة مع الاعلاميين، وتربويا على وقع الاضرابات العائدة.

LBC

كلام لوزير الصحة فراس الأبيض أن الكميات الكبيرة من الحليب المدعوم التي يتم استيرادها، والتي تفوق حاجة البلد وتكاد تكفي بلدين، تختفي من السوق بعد وقت قليل من وصولها!".

الميادين

أظهرت تقديرات لدراسة سنوية أن الخسائر الثقيلة التي تكبدتها أسواق الأسهم والسندات خلال عام 2022 قادت لخفض القيمة المجمعة لصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة حول العالم لأول مرة على الإطلاق وبنحو 2.2 تريليون دولار. وتضمن تقرير منصة غلوبال إس.دبليو.إف بشأن أدوات الاستثمار المملوكة للدول أن قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية تراجعت إلى 10.6 تريليون دولار مقابل 11.5 تريليون دولار، فيما انخفضت قيمة الأصول الخاصة بصناديق التقاعد العامة إلى 20.8 تريليون دولار مقابل 22.1 تريليون دولار.

الجزيرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 20 فلسطينيا في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم، فيما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن 7 فلسطينيين اعتقلوا في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، و5 في مدينة القدس المحتلة، وآخرين من مناطق جنين ورام الله والخليل ونابلس.

العربية

في وقت تواجه الصين تفشياً واسع النطاق لفيروس كورونا بعد تخفيف القيود فجأة، أعلن مكتب مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوغ، اليوم الثلاثاء، أن المنظمة لا ترى "خطراً عاجلاً" على المنطقة الأوروبية من تفشي كوفيد-19 في الصين، لكن هناك حاجة لمزيد من المعلومات. وقال كلوغ إنه بناء على معلومات حصلت عليها المنظمة من الصين، ليس هناك خطر، غير أن هناك حاجة لمزيد من المعلومات المفصلة والعادية من الصين لمراقبة تطور الموقف، مضيفاً: "لا يمكن أن نتحلى بالرضا عن النفس"، وفق أسوشييتد برس.