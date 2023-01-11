وكالة الأناضول

الناتو والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية جديدة لمواجهة روسيا والصين

وقع حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، الإعلان المشترك الثالث بين الطرفين وهو اتفاقية تهدف لمواجهة روسيا والصين، وفق ما ورد في نصوصها. وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي حضره كل من رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الإعلان المشترك "يهدف إلى زيادة تعزيز وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بين الناتو والاتحاد الأوروبي". وعقد المؤتمر في مقر حلف الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل. وأضاف ستولتنبرغ أن تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية "سيكون مفيدا لأمن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي". وتابع: "القدرة الدفاعية الأوروبية تساهم بشكل إيجابي في أمننا، وهي مكمل لحلف شمال الأطلسي". وفي السياق، شدد ستولتنبرغ على أهمية التعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي في سياق البيئة الأمنية المتغيرة بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. وأشار إلى أن الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبي "ستصبح أكثر أهمية بمجرد أن تصبح فنلندا والسويد عضوين كاملين في الناتو"، موضحا أن بانضمام هاتين الدولتين "سيحمي الناتو 96 بالمئة من المواطنين في الاتحاد الأوروبي". من جهته، أشاد رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل بمستوى العلاقات الحالية بين حلف الناتو والتكتل الأوروبي. وقال خلال المؤتمر الصحفي: "نحن أقرب في علاقتنا مع الناتو من أي وقت مضى، ونتشارك الأهداف نفسها". وأضاف أن الطرفين "يريدان تعزيز التعاون بينهما، ليكونا أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة". وتابع: "نعمل على فرض السياسة الدفاعية المشتركة للمرة الأولى، وسنواصل دعم أوكرانيا" في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

"المفوضية الأوروبية تتعهد بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا "لأسباب تتعلق بالصراع الأوكران

أدلت فون دير لاين بهذا التصريح في وقت سابق اليوم أمس، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أثناء توقيع اتفاق التعاون بين الحلف والاتحاد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي سيمدد العقوبات على أولئك الذين يدعمون عسكريا النشاط الروسي في أوكرانيا، مثل بيلاروسيا أو إيران"، مشيرة إلى أنها سوف تتقدم "بفرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا، ردًا على دورهم في هذا الصراع".