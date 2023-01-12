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خسر لبنان والعالم العربي اليوم الرئيس حسين الحسيني عراب الطائف والقامة الوطنية والمدافع عن العيش المشترك وهو الذي آمن بالدستور وبدولة القانون ومؤسساتها. الرئيس الحسيني الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز الستة وثمانين عاماً أمضى منه أربعة عقود في المجلس النيابي والذي رأسه من العام 1984 ولغاية العام 1992 بعد نهاية الحرب الأهلية اللبنانية.

المنار

خسر لبنان إحدى قاماته الوطنية النادرة إنسانياً ونضالياً وتشريعياً – كما نعاه الرئيس نبيه بري. إنه رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني، الذي ترجل عن عقود من النضال والمقاومة.

nbn

الرئيس نبيه بري نعى من وصفه برفيق الدرب والذي برحيله وترحاله إلى جوار ربه يفقد لبنان قيمة إنسانية وتشريعية نضالية لا تعوض.

mtv

بسبب وفاة الرئيس الحسيني أجلت الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس إلى الأسبوع المقبل.

NTV

يتقبل الدستور واجب العزاء بفقدانه روح ميثاقه دولة الرئيس حسين الحسيني.

ظل حارساً للدستور حتى رمقه الأخير.. مدافعاً وشارحاً النصوص والمفاهيم والمبادئ قائلاً بالفم الدستوري الملآن لجميع المعطلين: لا فراغ في السلطة وهو استقى المفاهيم من روح الشريعة.

OTV

تحضر أزمة النزوح السوري غداً في مؤتمر ينظمه التيار الوطني الحر، ليطرح من خلاله الموضوع من مختلف جوانبه. وقد علمت ال او.تي.في. في هذا الإطار، أن المؤتمر سيشكل مفاجأة من حيث الشكل والمضمون، سواء لناحية التوصيات التي ستصدر، أو لجهة المشاركة الإقليمية والدولية، فضلاً عن المحلية في أعماله.

LBC

حتى الرمق الأخير قاتل الرئيس حسين الحسيني دفاعاً عن الدستور والطائف والقضاء واستقلاليته.

ذهب "حافظ أسرار الطائف" وخسر معركته.

الميادين

طالب رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي جيمس كومر من وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الحصول على معلومات حول المعاملات التجارية لعائلة الرئيس الأميركي جو بايدن.

الجزيرة

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة تشيد بإسبانيا لإعادة 15 مواطناً من سوريا وتدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها.

العربية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة واليابان توقعان اتفاقاً حول التعاون في الفضاء هذا الأسبوع.