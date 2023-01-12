مقتل فلسطيني باقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا شمالي القدس

قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس فجر اليوم الخميس، حسب السلطات الفلسطينية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سمير عوني حربي أصلان (41 عاماً) توفي بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره أطلقتها عليه القوات الإسرائيلية خلال اقتحام مخيم قلنديا. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أصلان أصيب بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي بالمخيم، وأن القوات الإسرائيلية اعتقلات عددا من سكان المخيم خلال الاقتحام. وتم الإعلان عن إضراب شامل اليوم الخميس في مخيم قلنديا حداداً على روح المغدور.