أردوغان: عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا سيزداد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا سيزداد كلما أتت الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها تركيا منذ مدة مع روسيا وسوريا ثمارها. جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال المؤتمر الدولي لأمناء المظالم الذي عقد في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة. وقال أردوغان إن "انتهاكات جديدة تضاف باستمرار إلى الانتهاكات الجسيمة التي تتجاهل حقوق الإنسان وحريته وكرامته في أجزاء كثيرة من العالم، من سوريا وصولاً إلى فلسطين، ومن اليمن إلى أراكان، ومن تركستان الشرقية إلى إفريقيا". وأشار إلى أن جرائم الكراهية مثل العنصرية الثقافية وكراهية الأجانب ومعاداة الإسلام "وصلت إلى أبعاد مروعة، لا سيما في المجتمعات الغربية". وأوضح أن "الحريات الأساسية لملايين المسلمين تنتهك، وتهان مقدساتهم تحت ستار حرية التعبير، وتصور معتقداتهم على أنها مصدر تهديد". وعن العودة الطوعية للاجئين السوريين، أكد أردوغان أنها تتسارع كلما تحسنت الأجواء الأمنية في شمال سوريا.

وتابع أردوغان: "عاد حتى اليوم نحو 500 ألف لاجئ سوري للأماكن التي حوّلناها إلى مناطق آمنة". وأضاف: "عدد اللاجئين العائدين لبلادهم سيزداد كلما آتت الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها تركيا منذ مدة مع روسيا وسوريا بثمارها". وأكد أن بلاده ستستمر في أداء واجب الأخوة والجوار والإنسانية حتى يتم تهيئة بيئة سلام واستقرار وسلام في سوريا.وفي سياق متصل، بيّن أردوغان أن أعداد المهاجرين الذين تم إنقاذهم من شفا الموت بفضل العمليات في بحر إيجة بلغ 20 ألفًا العام الماضي فقط.





بوتين ورئيسي يعربان عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا

أعرب الرئيسان، الروسي، فلاديمير بوتين، الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال محادثة هاتفية، عن استعدادهما للتعاون لتسوية الوضع في سوريا واستعادة وحدة أراضيها. وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "خلال مناقشة القضايا الدولية، قدم الجانبان تقييماً إيجابياً للتنسيق الوثيق القائم في إطار عملية "أستانا"، التي تلعب دوراً أساسياً في التسوية السورية، وتم التعبير عن النية لمواصلة التعاون من أجل تطبيع الوضع في الجمهورية العربية السورية واستعادة وحدة أراضيها". وأفاد الكرملين، في بيانه بأنه تم بحث القضايا الموضوعية على جدول الأعمال الروسي الإيراني، مع التركيز على مواصلة إرساء كامل مجالات التعاون الثنائي. وناقش الرئيسان على وجه الخصوص، تنفيذ المشاريع ذات المنفعة المتبادلة في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية. علاوة على ذلك، أكد بوتين ورئيسي على التخطيط لإجراء عدد من الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى. وذكر بيان المكتب الصحفي للكرملين، أنه: "من المخطط إجراء عدد من الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى".