النهار 13/1/2023

العراق وجّه إنذاراً شديد اللهجة وإقصاء السعودية

بلغ المنتخبان العراقي والعماني نصف نهائي خليجي 25 بفوزهما تباعاً على اليمن 5-0 والسعودية 2-1 وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولي. وتصدر المنتخب العراقي المضيف ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متساوياً مع عمان، ولكن فارق الأهداف لصالحه. فيما تجمد رصيد السعودية عند 3 نقاط من فوز يتيم وخسارتين في المركز الثالث، وتذيلت اليمن الترتيب من أي نقطة.