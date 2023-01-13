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Published by lebarmy16 on جمعة, 01/13/2023 - 10:20
النهار 13/1/2023
العراق وجّه إنذاراً شديد اللهجة وإقصاء السعودية
بلغ المنتخبان العراقي والعماني نصف نهائي خليجي 25 بفوزهما تباعاً على اليمن 5-0 والسعودية 2-1 وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولي. وتصدر المنتخب العراقي المضيف ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متساوياً مع عمان، ولكن فارق الأهداف لصالحه. فيما تجمد رصيد السعودية عند 3 نقاط من فوز يتيم وخسارتين في المركز الثالث، وتذيلت اليمن الترتيب من أي نقطة.
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Date:
الجمعة, يناير 13, 2023