وكالة الأناضول

الخارجية التركية تستدعي السفير السويدي لدى أنقرة

استدعت وزارة الخارجية التركية سفير ستوكهولم لدى أنقرة وأبلغته رفضها لدعاية أنصار تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بالسويد التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان. وذكرت مصادر دبلوماسية، الخميس، أنه تم استدعاء سفير السويد لدى أنقرة ستافان هيرستروم إلى مقر الوزارة، حيث تم إبلاغه أن تركيا ترفض الدعاية الإرهابية التي استهدفت الرئيس أردوغان الأربعاء في ستوكهولم من قبل أنصار "بي كي كي". وأضافت المصادر أنه تم إبلاغ السفير السويدي إدانة أنقرة واحتجاجها الشديدين للأفعال التي وقت في العاصمة ستوكهولم. وأشارت أنه تم إبلاغ هيرستروم بضرورة عدم السماح لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتهدد تركيا بشكل علني، مبينةً أنها انتهاك واضح لالتزامات السويد بالاتفاقية الثلاثية. ولفتت المصادر إلى أنه تم إبلاغ السفير بأن تركيا تنتظر من السلطات السويدية تحديد مرتكبي العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وضرورة وفاء ستوكهولم بالتزاماتها وفقا للاتفاقية الثلاثية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الأسد يؤكد ضرورة التنسيق مع روسيا لكي تكون اللقاءات مع تركيا "مثمرة"

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن اللقاءات الثلاثية السورية الروسية التركية يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو. ووفقاً لبيان الرئاسة السورية، جاء ذلك خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في دمشق، اليوم الخميس. وخلال اللقاء، ناقش الجانبان مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها في كل المجالات التي تخدم مصالح البلدين. كما بحثا أيضاً الأوضاع الإقليمية والدولية.

وتطرق الطرفان إلى اللقاءات مع تركيا، حيث اعتبر الرئيس الأسد أن هذه اللقاءات حتى تكون مثمرة فإنها يجب أن تُبنى على تنسيق وتخطيط مسبق بين دمشق وموسكو من أجل الوصول إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي تريدها سوريا. وبدوره، أشار لافرنتييف إلى ضرورة استثمار التطورات المتسارعة في العالم، مشيرا إلى أن بلاده تقيم إيجابيا اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وتركيا وروسيا. وأضاف أن موسكو ترى أهمية متابعة هذه اللقاءات وتطويرها على مستوى وزراء الخارجية.