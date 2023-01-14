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جن الدولار جنونه فلامس الخمسين ألفا واشتعل سوق المحروقات فسجل أعلى أسعاره أما الكهرباء فظل تيارها عالقا بين العتمة والتوتر الحكومي العالي عشية عزم رئيس حكومة تصريف الاعمال على توجيه الدعوة لعقد جلسة للحكومة تتمحور حول ملف الكهرباء في ظل مقاطعة التيار الوطني الحر للجلسة لاعتبارها غير دستورية وفي هذا الاطار أشارت مصادر حكومية عصر اليوم عبر موقع لبنان 24 الى ان الدعوة لعقد الجلسة لن توجه قبل يوم الاثنين.

المنار

فيما البلد غارق بالعتمة الكهربائية لا يزال سياسيوه عالقين عند السجالات البيزنطية، والمواطنون يدفعون الثمن..وبلا اثمان تفرض على لبنان أعيدت اليوم العروض الايرانية وبالطرق الرسمية، عبر رأس الدبلوماسية حسين امير عبد اللهيان، فهل يقبلون بها؟ ام يصرون على دفن الرؤوس بالرمال الاميركية؟ والتفرغ للسجالات العقيمة؟..

nbn

على خطوط الكهرباء توزعت غالبية الطاقة السياسية والتنفيذية وحتى الدبلوماسية

الدفع السياسي لحل قضايا الناس ولا سيما لناحية الملف الذي يكهرب كل تفاصيل يومياتهم أدى الى توليد جلسة لمجلس الوزراء سيوجه الرئيس نجيب ميقاتي الدعوة لحضورها الاسبوع المقبل بنصاب مكتمل وبجدول أعمال يتضمن بندين اثنين: الاول اصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي لتغطية ثمن شراء ستة وستين الف طن متري من الغاز اويل لصالح شركة كهرباء لبنان والثاني مشروع مرسوم لإبرام اتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين حكومتي لبنان والعراق.

mtv

الدولار تخطى عتبة ال 49 الف ليرة، وهو يلامس الخمسين الفا. مع ذلك لا احد في الحكومة تحرك، لا رئيسها ولا وزير المال، وهما المعنيان السياسيان المباشران بارتفاع سعر الدولار. وكيف لرئيس الحكومة ان يتحرك ايجابا او ان يقوم بامر مفيد، وهو إما منهمك باستقبال وزير الخارجية الايرانية، او منشغل بتوجيه ضربة جديدة الى السلم الاهلي عبر الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولو بظروف غير ميثاقية؟ والمضحك- المبكي في الموضوع ان البحث في ملف الكهرباء في جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها سيتم بغياب وزير الطاقة.

NTV

عرض مكرر معجل تقدمه إيران إلى لبنان في مجال المحروقات ومعامل الطاقة لكن الوطن المقسوم بالتيار والمعلق على شبكة مجلس وزراء، لن يقرب "البريز" الإيراني القابل للاشتعال ولن يقابل طهران بمد اليد منعا للاحتكاك مع الشبكة الأم الاميركية.

OTV

“الدولار بخمسين الف”، ورئيس حكومة تصريف الاعمال مشغول بتخريب الميثاق وضرب الدستور.

“الدولار بخمسين الف”، وداعمو الرئيس نجيب ميقاتي على اختلافهم، مصرون على عقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال، مستغلين هذه المرة حاجة الناس الى الكهرباء، ولو بالحد الأدنى، بعدما تذرعوا في المرة السابقة بأدوية السرطان، علما ان الحلول متوفرة لو صفت النيات، وأن ما خرجت به الجلسة السابقة لم يكن إلا تمريرا لصفقات ومصالح خاصة، أدركها جميع الناس.

LBC

رئيس الديبلوماسية الإيرانية والوفد القضائي الألماني ملآ اليوم فراغ السياسة اللبنانية ورتابتها، الوزير الإيراني وجه من بيروت رسالة إيجابية في اتجاه السعودية فأعلن عن ترحيب بلاده بعودة العلاقات الطبيعية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وصولا الى افتتاح المكاتب التمثيلية او السفارات في طهران والرياض في اطار الحوار الذي ينبغي أن يستمر بين البلدين".

الميادين

أكّد مدير إدارة رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بولشوك، في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أنّ "التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا دفاعية بطبيعتها، وتهدف إلى ثني الخصوم المحتملين عن التصعيد والاستفزازات".

الجزيرة

دعا المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الجمهورية اللبنانية ومواطنيها الى تقديم دعاوى جزائية أمام المحاكم المختصة وذلك من أجل تحميل المذنبين المسؤولية".

ورأى المرصد أن "الدعاوى الجزائية هي السبيل الوحيد الذي يسمح باستعادة الأموال التي يحتجزها مصرف لبنان والمصارف، ففي وقت يمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومعه المصارف المواطن اللبناني من الوصول الى ودائعه ومدخراته تتحرّك الدول في ملف اختلاس وتبييض الأموال المتهم به سلامة".

العربية

أعلن حلف "الناتو"، أنه "سوف يعيد نشر أنظمة طائرات الإنذار المبكر "أواكس" ‏AWACS‏ من ألمانيا إلى ‏رومانيا 17 كانون الثاني الجاري لـ "مراقبة النشاط العسكري الروسي".‏