روسيا اليوم

التجارة بين روسيا والصين تحلق وتبلغ مستوى قياسيا

ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في العام 2022 بنسبة 29.3% وبلغ مستوى قياسيا عند 190.271 مليار دولار، بحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية. ووفقا للبيانات فقد استوردت الصين بضائع من روسيا في 2022 بقيمة 76.122 مليار دولار، بزيادة 12.8% عن العام الذي قبله (2021)، في حين زادت الشحنات من روسيا إلى الصين بنسبة 43.4% لتصل إلى 114.149 مليار دولار. وفي ديسمبر الماضي، بلغ مستوى التجارة بين البلدين 17.805 مليار دولار، حيث صدرت روسيا بضائع بقيمة 8.996 مليار دولار إلى الصين، فيما استوردت بضائع بقيمة 8.808 مليار دولار من الصين.