وكالة الأناضول

الأمم المتحدة تؤكد أهمية إنجاز أساس دستوري للانتخابات في ليبيا

شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على أهمية الإسراع لإنجاز الأساس الدستوري والتوافق على قوانين الانتخابات، لإنهاء أزمة البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع بين باتيلي ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري يوم أمس، في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمجلس.

وبحسب البيان جرى خلال اللقاء استعراض وبحث آخر التطورات واللقاءات الأخيرة المتعلقة بإنجاز الأساس الدستوري بين مجلسي النواب والدولة الذي سيفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، وتذليل كل العقبات أمام الانتخابات".