الجمهورية 15/1/2023

خطة جديدة للبحث عن آثار الحياة في الفضاء

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن خطة جديدة لبناء خليفة لتلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، ستكون مهمته الرئيسية البحث عن عوالم صالحة للسكن في الفضاء. وقالت "ناسا" في أحدث اجتماع للجمعية الفلكية الأميركية، الأسبوع الماضي، إن "خطة تطوير التلسكوب القادم تقوم على هدف جعله مناسباً للبحث عن علامات الحياة على الكواكب الخارجية الصالحة للسكن في الفضاء الخارجي"، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية. ووفقما ذكر موقع "سبيس" المتخصص بأخبار الفضاء، فإن المرصد الجديد سيدعم جهاز تصوير فائق القوة، لتمكين العلماء من دراسة الأجسام الفضائية وسلوكياتها على اختلاف أحجامه