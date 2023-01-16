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Published by lebarmy13 on اثنين, 01/16/2023 - 11:04
الجمهورية 15/1/2023
خطة جديدة للبحث عن آثار الحياة في الفضاء
كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن خطة جديدة لبناء خليفة لتلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، ستكون مهمته الرئيسية البحث عن عوالم صالحة للسكن في الفضاء. وقالت "ناسا" في أحدث اجتماع للجمعية الفلكية الأميركية، الأسبوع الماضي، إن "خطة تطوير التلسكوب القادم تقوم على هدف جعله مناسباً للبحث عن علامات الحياة على الكواكب الخارجية الصالحة للسكن في الفضاء الخارجي"، حسبما نقلت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية. ووفقما ذكر موقع "سبيس" المتخصص بأخبار الفضاء، فإن المرصد الجديد سيدعم جهاز تصوير فائق القوة، لتمكين العلماء من دراسة الأجسام الفضائية وسلوكياتها على اختلاف أحجامه
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Date:
الاثنين, يناير 16, 2023