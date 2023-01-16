TL

على وقع الانهيارات المتلاحقة التي تضرب اللبنانيين من كل حدب وصوب يفتح الاسبوع الطالع على استحقاقات داهمة متعددة المسارات: اولها قضائي مع استكمال وصول الوفود القضائية الاوروبية، واستكمال التحقيق مع وليام نون وعدد من اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عقب تداعيات التحركات السياسية والشعبية يومي الجمعة والسبت نتيجة توقيف وليام نون واخلاء سبيله لاحقا.

المنار

على ذمةِ بعض المتابعين فان الهدوء َالذي يلِفُ سوق َالدولار ِعلى بعد ِالفي ليرة من الخمسين َالفا ًبانتظار اجتماعٍ مفترضٍ لمجلس المصرف المركزي غداً لا يُعوَل عليه في القراءات ِولا في توقع ِالمعجزات ِبعدما وقعت الفأسُ في راس العملة الوطنية ولم يعد بمقدورهِا تحصيلُ قوّتِها الا باجراءات قاهرة لكل مافيا السمسرات والمضاربات.

nbn

عطلة نهاية اسبوع هادئة اليوم لكن يختبئ تحت رمادها جمر عناوين ساخنة في السياسة والاقتصاد والمال والقضاء والأمن ستفرض حضورها في الاسبوع الطالع.

mtv

وعلى المستوى الرئاسي، سيكون اسبوع الجلسة الرئاسية الاولى بعد الاعياد، اثر ارجائها الاسبوع الفائت بفعل وفاة الرئيس حسين الحسيني.

NTV

في عطلة نهاية الأسبوع.. وحده الدولار جنرال يتقدم بلا ضباط ولا ضوابط، وعلى وتره تعزف الآلات السياسية والنقدية، رحلته بلغت الخمسين بقاطرة من سوق سوداء سحبها الجميع، وضمنا المصارف، في الآونة الأخيرة، وبحسب تقويم وقراءة المركزي.

OTV

أما وقد هدأ نسبيا الاشكال الذي افتُعل في اليومين الماضيين، واتاح لوجوه الشؤم التي واكبت انهيار لبنان قبل ثلاث سنوات تقريبا، أن تطل برؤوسها المتعددة من جديد، مستغلة قضية وطنية وانسانية جامعة لكل اللبنانيين، هي قضية العدالة في انفجار مرفأ بيروت… وبعد التشديد على وجوب تحرير التحقيق العدلي من الاسر، وبت مسألة الموقوفين الذين يقبعون في السجون، لا لسبب، الا غياب القاضي القادر على البت سلبا ام ايجابا في اخلاء السبيل.

LBC

قضائيًا، تبدأ غدًا التحقيقات الأوروبية في الطبقة الرابعة من قصر العدل، وهذا التطور، ماليًا ومصرفيًا، هو الأولُ في تاريخ لبنان المالي، وليست هناك سابقةٌ قضائية سوى التحقيقات الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

الميادين

منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" تقول إنّ إحصاءات الواردات من شركاء موسكو التجاريين أظهرت أن صادرات الأسمدة انخفضت 10%فقط عن العام السابق.

الجزيرة

طلب رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي جيمس كومر الحصول على سجلات زوار منزل الرئيس جو بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.

العربية

بعد تأكيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأحد، على أن الحملة العسكرية في أوكرانيا تتبع "ديناميكية إيجابية"، عقب الإعلان عن السيطرة على مدينة سوليدار، مشدداً على أنها تمشي وفق المسار الصحيح، جاء تأكيد روسي آخر.

فقد شدد رئيس لجنة مجلس "الدوما" الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن الغرب لا يسعى للتسوية في أوكرانيا، لافتاً إلى أن بلاده حققت الكثير وستستمر بتحقيق جميع أهداف عمليتها العسكرية، بينها إنهاء "الهيمنة الغربية الفاشلة"، وفق قوله.