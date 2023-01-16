وكالة الأناضول

الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان سبل تعزيز التعاون وملفات دولية

بحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس كوريا الجنوبية "يون سيوك يول"، قضايا إقليمية ودولية وسبل تطوير التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد في قصر الوطن بأبوظبي، يون سيوك في أول زيارة له للبلاد، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. وذكرت الوكالة أن الجانبين بحثا "فرص تنمية التعاون وتطويره إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات.. إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك". كما بحث الطرفان "مختلف مسارات التعاون وتطوراته بين البلدين في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والعلمية والثقافية والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بيلاروسيا تعلن تأهبها لأي "استفزاز أوكراني"

أعلن مجلس الأمن البيلاروسي، أن الجمهورية جاهزة لأي أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا. وصرح بافيل مورافييكو، النائب الأول لوزير الخارجية في مجلس الأمن في بيلاروسيا على قناة "إس تي في": "باختصار، نحن مستعدون لأية أعمال استفزازية من جانب أوكرانيا". وتابع: "نرى جميع الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات غير الملائمة، عندما تطلق هذه التشكيلات غير المفهومة التي تم إنشاؤها على أراضي أوكرانيا النار باتجاه حدودنا، وتنتهك تخومنا الحدودية، وتستفزنا بكل طريقة ممكنة". وكشف مورافييكو أن "التدريبات الدفاعية الإقليمية من المخطط إجراؤها في الربع الأول من عام 2023". وأوضح مورافييكو إن "تدريبات الطيران البيلاروسية الروسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل ذات طبيعة دفاعية، وسيتم تنفيذ طلعات الاستطلاع والصد.