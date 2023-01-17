TL

على الصعيد النقدي اجتماع استثنائي للمجلس المركزي في مصرف لبنان بحث في الارتفاع الجنوني للدولار في السوق السوداء. وأبقى التعامل مع منصة صيرفة على حاله في وقت أنهت اللجان المشتركة النقاش بمشروع الكابيتال كونترول بعد ثلاث عشرة جلسة وأحالته على الهيئة العامة.

المنار

في الكيان العبري وهيئة حربه الجديدة، عنتريات من منابر رخوة، أطلقها رئيس الأركان الصهيوني الجديد هرتسي هاليفي خلال تسلمه مهامه وسجل الفشل من سلفه آفيف كوخافي، ولم تحتج المقاومة الفلسطينية للرد على الموهوم الجديد إلا بشريط لجندي صهيوني معتقل لديها لتقوم الاصوات العبرية بالعويل فوق كل عنتريات الجنرال الجديد...

nbn

إلى الجلسة الثانية لها كتصريف أعمال، تعقد الحكومة جلسة بعد غد الأربعاء وتم توزيع جدول أعمال من سبعة بنود أبرزها ما يتصل بالكهرباء وتأمين الإعتمادات المستخدمة لشراء الفيول والغاز أويل.

mtv

في التفاصيل، رئيس الحكومة دعا الى جلسة الاربعاء المقبل وعلى جدول اعمالها ستة بنود. كما ارسل الامين العام لمجلس الوزراء الى الوزراء كتاب وزير الطاقة، اضافة الى ردين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

NTV

واليوم أقفلت المواثيق والصياغات أبوابها بآخر أيام تقبل التعازي برحيل الرئيس حسين الحسيني وهو.. من غيابه، أهدانا دستوراً وميثاقاً في كتب وزعت على المعزين في بيال بيروت وهو سيبقى في بال بيروت .. والعامود السابع لقلعة بعلبك وظلالاً من شرعة الحقوق على كل لبنان.

OTV

اجتاز قانون الكابيتال كونترول امتحان اللجان المشتركة، وعبر نحو الهيئة العامة.

LBC

في ملف التحقيق الأوروبي، محققون من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ استمعوا اليوم الى سعد العنداري، وهو نائب سابق لحاكم مصرف لبنان بصفة شاهد، بحضور القاضيين عماد قبلان وميرنا كلاس اللذين توليا طرح الأسئلة.

الميادين

بدأ البرلمان الأوروبي اليوم إجراء يستمر لمدة شهر للنظر في طلب رفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن اثنين من أعضائه يريد محققون بلجيكيون استجوابهما بشأن فضيحة فساد مالي لشراء النفوذ.

واوضحت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أمام البرلمان في ستراسبورغ، إن "السلطات البلجيكية طلبت رفع الحصانة عن الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا"، وكلاهما ينتمي للتيار الديمقراطي الاشتراكي من يسار الوسط.

الجزيرة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الولايات المتحدة بدأت تحيد عن سياسة التوازن في علاقاتها مع تركيا واليونان.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزيرة خارجية البوسنة والهرسك بيسيرا توركوفيتش، عقب لقاء جمعهما في أنقرة الاثنين؛ أوضح جاويش أوغلو أن الولايات المتحدة كانت لديها سياسة توازن في علاقاتها مع تركيا واليونان، لكنها بدأت تحيد عن تلك السياسة، وكذلك في قبرص أيضاً تجاه الشطرين التركي والرومي.

العربية

أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) لشهر كانون الأول 2022 بنسبة 3.3% مقارنة بالشهر المماثل من 2021. وزاد معدل التضخم في السعودية في كانون الأول من مستوى 2.9% المسجل في نوفمبر 2022. وأرجعت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي، على أساس سنوي، إلى الزيادة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 5.9% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.2%.