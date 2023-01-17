أخبار الخليج - البحرين

الملك يستقبل وفدا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في قصر الصافرية أمس، وفداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، برئاسة السيناتور السيدة جاكي روسن والسيناتور جيمس لانكفورد عضوي الكونغرس الأمريكي، بمناسبة زيارتهم للبلاد. ورحب حضرة صاحب الجلالة، برئيس وأعضاء الوفد الزائر، واستعرض معهم العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين. وأكد جلالته اعتزازه بما يربط مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات استراتيجية وشراكة قوية، وما تميزت به منذ عقود طويلة من ثقة واحترام متبادل وتعاون وتنسيق وثيق في جميع المجالات، معرباً جلالته عن تطلع المملكة الى استمرار تعزيز هذه العلاقات المتميزة وتطويرها على جميع الأصعدة مع الولايات المتحدة كأصدقاء وحلفاء. كما أكد جلالته أهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في تقوية علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين، وتبادل الآراء تجاه مختلف التحديات التي تواجه المنطقة. ونوه جلالته بالدور المحوري الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في إحلال السلام والأمن والاستقرار وتعزيز السلم العالمي، مشيدا بالجهود الفاعلة لدول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية في جميع المجالات وفي تأمين حماية الملاحة الدولية وإمدادات النفط والتجارة العالمية، مؤكداً حرص المملكة على دعم هذه الجهود وتعزيزها. من جانبه؛ أعرب وفد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة على جهود جلالته وحرصه الدائم على تطوير وترسيخ العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الصديقين، معربا عن اعتزازه بالشراكة الوثيقة بين البلدين الصديقين، كما أشاد الوفد الضيف الزائر بالدور الحيوي الذي تضطلع به مملكة البحرين ومواقفها الداعمة لمساعي إحلال السلام والأمن والاستقرار.

الأنباء - الكويت

صاحب السمو تلقى رسالة شفوية من ملك الأردن تسلمها ولي العهد من وزير الخارجية الأردني

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد حيث نقل لسموه رسالة شفوية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، من أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل العربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. هذا، وقد حمله سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تحياته وتقديره لأخيه صاحب الجلالة الهاشمية ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار. حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر وسفير المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة صقر ابوشتال.