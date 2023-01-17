روسيا اليوم

شويغو يتفقد مجموعة القوات في منطقة العملية العسكرية الخاصة

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مقر مجموعة "فوستوك" للقوات، وذلك في إطار جولة عمل تفقدية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الوزير شويغو استمع في مركز قيادة مجموعة "فوستوك"، إلى تقرير من قائد المجموعة الفريق رستم مرادوف، حول الوضع الحالي في المنطقة، وحول نشاط المجموعة وكذلك لتقارير قادة الاتجاهات العسكرية الأخرى. والتقى الوزير قادة القطعات والتشكيلات العسكرية الروسية العاملة في المنطقة، واستمع منهم لتقارير عن سير تنفيذ المهام القتالية في الاتجاهات الرئيسية.