TL

غدا جلسة حكومية معظم مجرياتها كهربائية..وهي الجلسة الثانية لحكومة تصريف الاعمال بعد جلسة أولى في الخامس من الشهر الماضي. رئاسة مجلس الوزراء، أعلنت أن بندا جديدا أضيف على جدول عمل جلسة مجلس الوزراء التي تعقد الأربعاء ويتعلق بإصدار مشروع مرسوم يرمي الى تحويل انشاءات امتياز كهرباء البارد الى مؤسسة كهرباء لبنان"..

المنار

يحضر حزب الله الجلسة الحكومية غدا، عسى ان ينتزع من بين الركام السياسي والمالي والاقتصادي وفوضى الاجتهادات الدستورية والميثاقية، بضع ساعات كهربائية، تخفف من وجع الناس التي تعيش بردا قارسا وعتمة حالكة وانهيارا اقتصاديا مضنيا ..

nbn

على جبهة الاستحقاق الرئاسي لا جديد سوى دعوة من الرئيس نبيه بري إلى عقد الجلسة الحادية عشرة لانتخاب رئيس للجمهورية غداً الخميس.

mtv

التحقيقات الاوروبية في قضايا الفساد في لبنان مستمرة، وقد تكون الضوء الوحيد وسط العتمة اللبنانية الشاملة. اذ ان الدخول الى الملفات القضائية للمنظومة الفاسدة هو السبيل الانجح لاستكمال ما بدأته انتفاضة 17 تشرين.

NTV

بجلسة حكومية تسير على الميغاواط الوزاري، يطرح الرئيس نجيب ميقاتي حلولا للكهرباء ستصطدم بتيار مشحون ضد الجلسة وبنودها يغيب وزير الطاقة ورئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان كمال حايك على الرغم من أن دورهما هو أساس الجلسة لكن ميقاتي قد يلجأ إلى طلبات فتح الاعتمادات التي كان قد أرسلها الوزير وليد فياض سابقا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. ما يسهل موافقة الحكومة على فتحها بعد درسها ومناقشتها و"الحاجة أم الاختراع"، حيث يستخدم ميقاتي الاحتياطي القديم..

OTV

تحت عنوان الخلاف الحكومي، لا تبديل الا في تفاصيل الاحاديث عن عدد الوزراء الذين قد يحضرون جلسة الغد او يغيبون عنها،

LBC

خارجيا ، وفي موضوع الحراك الدولي من أجل لبنان ، علمت ال " أل بي سي آي ، أن الرئيس الفرنسي أجرى سلسلة اتصالات تتعلق بالاجتماع المخصص للبنان ، وفي خصوص هذا الاجتماع ، يبدو أن موعده اقترب ، ويرجح أن يكون الأثنين المقبل وسيكون عبر تطبيق " زووم" . وعلم من مصادر دبلوماسية غربية ان الحضور الاميركي سيكون على مستوى Barbara Leaf ، مساعدة وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الادنى ، فيما يحضر عن الجانب الفرنسي Anne gueguen مديرة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية , وPatrick Durrell مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون افريقيا والشرق الاوسط, , فيما لم يعرف بعد مستوى تمثيل كل من السعودية وقطر .

الميادين

أشار وزير الخارجية الإيراني ​حسين أمير ​عبد اللهيان​، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو​، الى إن "​طهران​ ترحّب بالتقارب بين أنقرة ودمشق"، مؤكدًا أن "هذا التقارب سيكون لصالح المنطقة والدول الثلاث". ولفتت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية إلى أن "المؤتمر الصحفي بين الجانبين جاء عقب اجتماع بين الوفد الإيراني بقيادة عبد اللهيان ونظيره التركي، حيث تم مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

الجزيرة

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إن جرائم قتل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ارتفعت بنسبة 50% عام 2022، ووصلت إلى 86 حالة في جميع أنحاء العالم، حيث قُتل شخص كل 4 أيام. ويأتي ذلك -وفق الوكالة الأممية التي تتخذ من باريس مقرّا لها- في عكس الاتجاه الإيجابي الذي استقر في السنوات الأخيرة، عندما انخفضت هذه الجرائم إلى 58 حالة في المتوسط بين عامي 2019 و2021، مقابل 99 في عام 2018.

العربية

اشارت مديرة ​صندوق النقد الدولي​ كريستالينا جورجيفا الى إن من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي العالمي مزيدا من التباطؤ في 2023 إلى نحو 2.7 بالمئة، لكن من المتوقع أيضا أن يبلغ التباطؤ مداه هذا العام. واوضحت جورجيفا إن التحديات الثلاثة الرئيسية هي الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة لمستوى غير مسبوق منذ عقود. وأضافت أنه يتعين على العالم التكيف بذكاء لتحقيق المزيد من أمن الإمدادات.