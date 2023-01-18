وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: الدبلوماسية التركية تشرح مشروع صفر نفايات للعالم

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا بصفتها واحدة من الدول الخمسة التي لديها أكبر شبكة دبلوماسية حول العالم، تقوم بشرح مشروع "صفر نفايات" في جميع أرجاء الأرض من خلال بعثاتها البالغ عددها 257 بعثة. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في برنامج "بيتنا المشترك، صفر نفايات من أجل العالم" الذي أقيم في المجمع الرئاسي، الثلاثاء. وأوضح تشاووش أوغلو أن الاستهلاك وصل إلى مستوى غير مسبوق في العالم الذي يزيد عدد سكانه عن 8 مليارات نسمة. وأضاف أن البشرية تنتج أكثر من ملياري طن من النفايات المنزلية سنويًا، وأن هذه الكمية ستقترب من 3.5 مليار طن في عام 2050. وتابع قائلا: "العالم لا يتمكن من إعادة تدوير أكثر من ثلث هذه النفايات بأمان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعتبر مشكلة النفايات من بين التهديدات الرئيسية الثلاثة في العالم". وأكد أن تركيا تقوم بدور ريادي في مكافحة الاستهلاك المفرط، وتعمل على تدوير النفايات من خلال مشروع "صفر نفايات". وأشار إلى أن مشروع صفر نفايات سيكون حاضرا في منتدى أنطاليا الدبلوماسي المقرر انعقاده في آذار المقبل. ويقوم مشروع صفر نفايات على تغيير العادات الاستهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات من المنبع ثم إعادة تدويرها، بهدف الوصول بنسبة إعادة تدوير المخلفات إلى 60 بالمئة بحلول 2030. وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 آذار يوما عالميا لـ"صفر نفايات".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

علماء روس يتوصلون لطريقة مراقبة حركة الأدوية داخل جسم الإنسان

توصل فريق من العلماء من جامعة "البلطيق الفيدرالية باسم إيمانويل كانط" الروسية إلى طريقة لتتبع حركة الدواء داخل جسم الإنسان، من خلال جزيئات نانونية من الذهب مغطاة بطبقة من السيليكا. شهد الطب الحديث تطورا كبيرا في مجال نقل الدواء بمساعدة ناقلات خاصة إلى المكان المحدد لإيصاله في جسم المريض، على سبيل المثال إلى الورم، دون إلحاق الأذى بخلايا وأنسجة أخرى. وفي كثير من الأحيان، تستخدم جسيمات الذهب النانوية لمثل هذه العمليات الممثلة بنقل الدواء، ويتم استخدام السيليكا كمادة قشرة للجسيمات، وتعتبر هذه الطلاءات مستقرة وآمنة للبشر، ويمكن التحكم في سمكها بسهولة ودقة. وكان اهتمام العلماء بشكل أساسي بحجم وشكل الجسيمات النانوية لتوصيل الأدوية، ولم يتم إيلاء اهتمام كبير لخصائصها البصرية. ولكن إذا كانت الجسيمات قادرة على تشتيت الضوء الساقط عليها جيدًا، فيمكن تتبع حركتها باستخدام أجهزة خاصة، مما يسمح بالتحكم في توصيل الأدوية. وتعتمد هذه القدرة على تعزيز تشتيت الضوء لجسم نانوي إلى حد كبير على قوة المجال الكهربائي حول الجسيمات، لذلك يمكن استخدامه لفهم تحركه. وبحسب ما نقلت وزارة العلوم والتعليم العالي الروسية لـ"سبوتنيك"، فإن فريق العلماء تمكنوا من القيام بنمذجة رياضية لقيم المجال الكهربائي، الذي تم إنشاؤه بواسطة ثلاثة أنواع من الهياكل: جزيئات الذهب النانوية بدون غلاف، وجسيمات مطلية بطبقة من السيليكا بسماكات مختلفة (من اثنين إلى عشرين نانومتر)، وكبسولة سيليكا فارغة. ووجد الباحثون أن أعلى شدة مجال كهربائي حدثت حول الجسيمات المطلية بطبقة من السيليكا بسمك 20 نانومتر، وكان التوتر من حولهم أعلى بـ 2.5 مرة من القيم المميزة لجسيمات الذهب النانوية الحرة، ليتضح أن الجسيمات المطلية بكثافة تشتت الضوء بشكل أسوأ.