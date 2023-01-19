TL

فيما بقي الاشتباك السياسي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر انعقدت ثاني جلسات مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي الذي سيتمدد الى ما بعد غد الخميس بحيث يعقد البرلمان غداً جلسة تحمل الرقم 11 لانتخاب رئيس لجمهورية من دون أن تنجب رئيساً بل ستكون نتيجتها على شاكلة سابقاتها حتى وإن كان ثمة احتمال بأن يضع عدد من نواب التيار غير الورقة البيضاء في الصندوق بسبب التباين القاسي مع حليفه حزب الله الذي أمن اليوم أيضاً نصاب جلسة مجلس الوزراء "لأسباب أخلاقية وإنسانية وقضية الكهرباء الملحة" بحسب تأكيد وتوضيح السيد حسن نصرالله.

المنار

تمت الجلسة الحكومية وأنتجت بضع ساعات كهربائية، فتكهربت الكثير من الخطوط السياسية بعناوين الشراكة والميثاقية والدستورية وغيرها، اما الصعقة السياسية فكانت بحضور وزيرين محسوبين على التيار الوطني الحر الجلسة، وهما امين سلام ووليد نصار، لكن وزير الطاقة وليد فياض الذي غاب عن الجلسة، ثبت حضوره عبر المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك..

nbn

حدد الرئيس نجيب ميقاتي آلية التواقيع واصدر المراسيم الثلاثة المتصلة بالبنود المتصلة بالكهرباء ورمى الكرة في ملعب وزير الطاقة فالآلية تقضي بأن يوقع رئيس الحكومة مع الوزراء المختصين على أي بند يتم إقراره في جلسات مجلس الوزراء.

mtv

للمرة الثانية بعد الشغور الرئاسي ينعقد مجلس الوزراء برعاية حزب الله وحضوره وفي ظل معارضة التيار الوطني الحر. الأكيد أن ما يحصل بين التيار والحزب لم يحصل مثله منذ العام 2006، تاريخ توقيع وثيقة التفاهم بين الطرفين. فحزب الله، على ما يبدو، لم يعد يبالي بموقف حليفه، وهو ينحاز بوضوح الى خصمين لدودين له: الرئيس نبيه بري والرئيس نجيب ميقاتي. فهل يمكن الاختلاف بين الطرفين ان يتحول خلافاً، وللخلاف ان يتحول طلاقاً نهائياً؟

NTV

حل للكهرباء على "النواصة" السياسية.. لكن الرئيس نجيب ميقاتي تمكن من خلال هذا الحل من نزع "الفولت" الوزاري العالي، واللجوء إلى التقنين القاسي في إقرار ما هو ضروري من جدول الأعمال، وعدم إحراج الوزراء لإخراجهم من الجلسة فقد انعقد مجلس الوزراء على "الخمسة أمبير" من اشتراك الجدول..

OTV

"لا يحق لرئيس الحكومة المستقيلة أن يدعو المجلس للإنعقاد من دون موافقة الوزراء، ولا يحق له أن يصدر مراسيم ويوقعها من دون توقيع جميع الوزراء، عملاً بالمادة 62 من الدستور".

على وقع هذا الموقف المدوي لمجلس المطارنة، أصر الرئيس نجيب ميقاتي وداعموه على عقد مجلس وزرائهم اليوم، مكرسين أنفسهم مجدداً في موقع مناقض للميثاق والدستور، بشكل لا يقبل الشك ولا يحتاج إلى دليل.

LBC

قراءتان لجلسة حكومة تصريف الأعمال اليوم: الأولى سياسية والثانية تقنية مرتبطة بالكهرباء.

في السياسة، نجح فريق الرئيس نجيب ميقاتي مدعوماً من حزب الله وامل في عقد الجلسة تحت مسمى مصالح الناس, ووضع أسساً للجلسات الحكومية التي ستتوالى من الآن وصاعداً علماً أن العمل بدأ للدعوة لجلسة حكومية الأسبوع المقبل أو الذي يليه.

أما في القراءة التقنية، فيمكن الحديث ولأول مرة عن وضع خطة الطوارئ للكهرباء على سكة التنفيذ علماً أن ما جرى ليس بالخطوة التي كانت تنشدها وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان.

الميادين

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، على أن "الحرب في اليمن يجب أن تنتهي عن طريق التفاوض، ونحن نحقق تقدماً في اليمن لكن مازال هناك ما ينبغي فعله".

الجزيرة

أكد ​وزير الخارجية الروسي​، ​سيرغي لافروف​، أن "التحضير لاجتماع وزيري الخارجية السوري والتركي يتم بوساطة روسية".

العربية

شددت وزيرة ​الخزانة الأميركية​ ​جانيت يلين​، على "ضرورة التواصل بشكل وثيق بين الولايات المتحدة والصين بشأن المسائل الاقتصادية، قُبيل اجتماع لها مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في زوريخ".