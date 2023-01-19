الأخبار/ ندى أيوب

تناولت موضوع الاختلاس في مطار بيروت وقالت، فضيحة اختلاس مال عام في مطار بيروت بقيمة 19 مليار ليرة، والمدّعى عليهم 15، بينهم موظّفون في المطار وعناصر من مصلحة الجمارك ومخلّصون جمركيون، وقالت إنّ قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا استجوب بعضهم أمس، وسيعود للهيئة الاتهامية اليوم أن تقرّر المُصادقة على قرار أبو سمرا أو تركهم موقوفين. على أن يستكمل أبو سمرا العمل بالملف الأسبوع القادم، ويستجوب بقية المدعى عليهم غير الموقوفين. وأضافت استباقاً لارتفاع الرسوم، سعى معظم التجّار والمستوردين، في مختلف القطاعات، إلى ملء مستودعاتهم ببضائع سيبيعونها لاحقاً بأسعارٍ مضاعفة، وأسفرت النتائج إلى أنّ هذه العمليات لا تقتصر فقط على الربح غير المشروع بل تتحوّل إلى عمليات اختلاس للمال العام، وهو ما حصل في مطار بيروت، في 30 تشرين الثاني الفائت.

الديار/ نور نعمة

تحدّثت عن التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وقالت، لا نرى الدولة عازمة على فتح تحقيق جدي في جريمة المرفأ، بل ما يحصل اليوم هو محاولة لتصفية القضية عبر التحقيق مع أهالي الضحايا. وأضافت، أنّ الدولة لا تستدعي وتحقّق مع المسؤولين، ولا أحد يحاسب هؤلاء الذين ما زالوا مجهولين حتى اللحظة، لأنّ ما من تحقيق يجرؤ على المس بهم، والغموض ما زال يلف هذا الملف.علماً أنّ الوصول إلى الحقيقة ليس مطلب فقط الاشخاص المتضرّرين، بل هو مطلب وجداني لانفجار هو من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم. وختمت قائلةً إنّ الأخطر من ذلك هو أنّ الدولة لا تريد الوصول إلى الحقيقة في هذا الملف، لذلك سنرى المزيد من "بدع" السلطة لطمس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.